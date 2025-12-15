Kiderült, mikor és hol búcsúztatják Balázs Pétert

Balázs Péter szíművész december 10-én hunyt el, amelynek híre az egész országot megrendítette. Most kiderült, mikor lesz a temetés és az is, hogy a Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a színésztől.

Kiderült, mikor temetik Balázs Péter színművészt

Fotó: Máté Péter

A 82 éves korában elhunyt Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgatótól 14 órai kezdettel vesznek végső búcsút december 18-án, csütörtökön.

A gyászjelentésen egy idézet is szerepel Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művéből.

Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló

Kiderült! Ekkor vesznek végső búcsút Balázs Pétertől

A hosszú, méltósággal viselt betegségben elhunyt Balázs Péter özvegye megtörte a csendet, és így nyilatkozott a Tények Pluszban:

Szörnyű volt az egész, erre nem lehet felkészülni. Sokszor nézett föl rám, én simogattam a fejét, és akkor még mosolygott, tudta, hogy ott vagyunk mellette egyfolytában. Nyolc óra körül halt meg, és tíz óra körül már elvitték, úgyhogy éppen hogy az unokái el tudtak tőle búcsúzni holtában, és imádkoztak érte. Most olyan fény felé megy, amit megérdemel

– idézi a gyászoló feleség szavait a Bors.

Majd hozzátette, hogy hiába volt beteg évek óta a színművész, ez egy olyan dolog, amire nem lehet felkészülni.

Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem

– tette hozzá Balázs Péter özvegye.