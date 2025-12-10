Így búcsúzott el Balázs Pétertől DJ Dominique

Ahogy korábban mi is beszámoltunk a tragikus hírről, 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. A halálhírt a Szigligeti Színház jelentette be - az általa több mint tíz évig vezetett társulat. A közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások és együtt gyászolják a színművészt. DJ Dominique is megemlékezett Balázs Péterről.

Balázs Péter halála megrázta az országot - DJ Dominique is búcsúzik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter

– írta a Szigligeti Színház a közleményben.

Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált

A halálhír rengeteg embert megrázott. A közösségi médiát ellepték a részvétnyilvánítások. Többek közt DJ Dominique magyar zenész is elbúcsúzott Balázs Pétertől.

Isten Veled, Balázs Péter! Köszönünk Neked minden szép emléket

– írta a posztban a zenész.

Így búcsúzik Balázs Pétertől DJ Dominique

A hír hallatán Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is megtörten nyilatkozott, illetve

Orbán Viktor miniszterelnök is búcsúzott a színművésztől.

Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!

– írta a miniszterelnök posztjában.