Búcsú Balázs Pétertől: Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is megszólalt a tragikus hír hallatán

Jaj de nagyon szerettem őt…! Ezt nem tudjuk megállítani… Édes apám… Pedig olyan jól nézett ki legutóbb. Balázs Péter tüneményes kolléga volt. Olyan régóta szerettem volna, hogy megkapja a Nemzet Színésze címet. Nagyon megérdemelte volna. Mindig a nevezettjeim között szerepelt. Azon a listán volt nálam, akik szerintem a leginkább megérdemelnék, vagy megérdemelték volna a legnagyobb tisztességet, ami egy színészt érhet. Sokat dolgoztunk is együtt. Vendégeskedtem a Vígszínházban és a Pisti a Vérzivatarban című darabban, aminek ő a címszereplője volt.

Hívott engem Szolnokra is, a Nyolc nőbe, amelyben Pesten is játszom, de már nem tudtam vállalni, mert a sok utazást már nem kívántam. Ugyanakkor sokáig hezitáltam, hiszen Balázs Péternek hatalmas vonzereje volt. Csodálatos színházat csinált. Remek színész és remek ember volt. Amit a Máthé Erzsivel csináltak éveken át, az olyan volt, amit díjazni kellett volna. Utoljára Szinetár Miklós kilencvenedik születésnapján találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit. Akkor kezdett jobban lenni… Nemzedékek számára lehet őt példaként állítani, minden létező szempontból