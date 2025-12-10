Búcsú Balázs Pétertől: Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is megszólalt a tragikus hír hallatán
A színészóriás 82 éves korában hunyt el.
A Kossuth -és Jászai-Mari díjas színművész, Balázs Péter szerda reggeli halála nem csak az egész országot, hanem kollégáit is mélyen megrázta. A hír hallatán Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is megtörten nyilatkozott.
Mindenki búcsúzik Balázs Péter színművésztől
Pásztor Erzsi, színművésznő Balázs Péterrel utoljára Szinetár Miklós 90. születésnapján találkozott, három évvel ezelőtt, aki jól láthatóan végre elindult a gyógyulás útján.
Jaj de nagyon szerettem őt…! Ezt nem tudjuk megállítani… Édes apám… Pedig olyan jól nézett ki legutóbb. Balázs Péter tüneményes kolléga volt. Olyan régóta szerettem volna, hogy megkapja a Nemzet Színésze címet. Nagyon megérdemelte volna. Mindig a nevezettjeim között szerepelt. Azon a listán volt nálam, akik szerintem a leginkább megérdemelnék, vagy megérdemelték volna a legnagyobb tisztességet, ami egy színészt érhet. Sokat dolgoztunk is együtt. Vendégeskedtem a Vígszínházban és a Pisti a Vérzivatarban című darabban, aminek ő a címszereplője volt.
Hívott engem Szolnokra is, a Nyolc nőbe, amelyben Pesten is játszom, de már nem tudtam vállalni, mert a sok utazást már nem kívántam. Ugyanakkor sokáig hezitáltam, hiszen Balázs Péternek hatalmas vonzereje volt. Csodálatos színházat csinált. Remek színész és remek ember volt. Amit a Máthé Erzsivel csináltak éveken át, az olyan volt, amit díjazni kellett volna. Utoljára Szinetár Miklós kilencvenedik születésnapján találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit. Akkor kezdett jobban lenni… Nemzedékek számára lehet őt példaként állítani, minden létező szempontból
- fogalmazott a színművésznő.
A BORS megkereste Bodrogi Gyulát is, akit nem csupán szakmai, de szoros baráti szál is fűzte az elhunyt Balázs Péterhez. A nemzet színésze címmel is kitüntetett élő legenda szintén megtörten nyilatkozott.
Ez borzalmas! Egyszerűen nem tudom elhinni és elfogadni, hogy nincs többé. Mindenfelé játszottunk együtt. Rettenetesen szerettem őt. Hihetetlenül jókedvű, életvidám ember volt. Egyszerűen most annyi mindent mondanék, hogy nem is tudom, hol kéne kezdenem… Persze tudtam, hogy beteg volt, de harcolt, és én abban bíztam, hogy győzhet…
- fogalmazta könnyeivel küszködve a színész.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre