Gyászol az ország: Elhunyt Balázs Péter
82 éves volt.
Elhunyt Balázs Péter, neves színész, szinkronszínész, 82. életévében - olvasható a Fidelio Facebook-posztjában.
A Fidelio Facebook-bejegyzésében közölte:
Nyugodjon békében! Elhunyt Balázs Péter. A neves színész, szinkronszínész a szolnoki Szigligeti Színház egykori igazgatója 82 éves volt.
