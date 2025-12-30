RETRO RÁDIÓ

Csak egy sétának indult az egész: meglepő dolog történt Horváth Évával

Horváth Éva éppen a kisfiával volt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 20:30
Horváth Éva quad séta

Pokoli időszakot tudhat maga mögött az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva, ugyanis 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, aminek következtében megsérült a lába, és sajnos szóba került az amputáció is – de a modell nem adta fel, mindent megtett azért, hogy pozitív maradjon és minél hamarabb meggyógyuljon.

Horváth Éva hot! magazin címlap
Horváth Éva egyre jobban van a balesete óta / Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

Hosszú, rengeteg műtéttel tarkított utat tett meg Horváth Éva, de sikerült elérnie a célját, ugyanis azt tűzte ki maga elé, hogy 2025 karácsonyára már járni fog a saját lábán, és ez szerencsére összejött nekiebben a cikkünkben megmutatjuk, mennyire vidáman járkált a gyönyörű híresség a karácsonyfa mellett.

Most egy újabb, egészen meglepő poszttal jelentkezett Horváth Éva, ugyanis elárulta, hogy csupán sétálni mentek a kisfiával, de végül egy quadon kötöttek ki – azt nem osztotta meg az emberekkel, hogy hogyan, illetve miért.

Elindultunk sétálni, és a quadon kötöttünk ki :)

– írta Horváth Éva a posztjához, amiben megmutatta, hogyan néztek ki a gyermekével a quadon:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu