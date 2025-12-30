Csak egy sétának indult az egész: meglepő dolog történt Horváth Évával
Horváth Éva éppen a kisfiával volt.
Pokoli időszakot tudhat maga mögött az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva, ugyanis 2024 novemberében súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, aminek következtében megsérült a lába, és sajnos szóba került az amputáció is – de a modell nem adta fel, mindent megtett azért, hogy pozitív maradjon és minél hamarabb meggyógyuljon.
Hosszú, rengeteg műtéttel tarkított utat tett meg Horváth Éva, de sikerült elérnie a célját, ugyanis azt tűzte ki maga elé, hogy 2025 karácsonyára már járni fog a saját lábán, és ez szerencsére összejött neki – ebben a cikkünkben megmutatjuk, mennyire vidáman járkált a gyönyörű híresség a karácsonyfa mellett.
Most egy újabb, egészen meglepő poszttal jelentkezett Horváth Éva, ugyanis elárulta, hogy csupán sétálni mentek a kisfiával, de végül egy quadon kötöttek ki – azt nem osztotta meg az emberekkel, hogy hogyan, illetve miért.
Elindultunk sétálni, és a quadon kötöttünk ki :)
– írta Horváth Éva a posztjához, amiben megmutatta, hogyan néztek ki a gyermekével a quadon:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre