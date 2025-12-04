RETRO RÁDIÓ

Bő egy éve történt Horváth Éva sorsfordító motorbalesete: videóban mutatta meg, hogy van most

Elképesztő fejlődés! Horváth Éva balesete tavaly ősszel mindent megváltoztatott. Újra kell tanulnia járni és lépcsőzni is...

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
Horváth Éva baleset küzdelem

Több mint egy évvel ezelőtt Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin, ami megváltoztatta az életét. Az esés nyílt lábszár- és bokatöréssel járt, a sérült végtagot külső és belső csavarokkal rögzítették. Az első műtét nyolc órán át tartott, majd még egy tucatnyi operáció következett, a rehabilitáció pedig most, több mint tizenkét hónappal később is tart. Most viszont az egykori szépségkirálynő kedves videót osztott meg a javulásról. Horváth Éva balesete után egyre erősebb.

Horváth Éva balesete után egy évvel végre olyasmit tett, amit régóta nem tudott.
Horváth Éva balesete egy éve történt: most végre olyat tehetett meg, amire már régóta vágyott (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Egy éve tart a küzdelem

Hónapok óta tartó fájdalom, reménykedés és kitartó küzdelem: ez jellemezte Horváth Éva évét. Volt egy pont, amikor azt kívánta: inkább vágják le a lábát, és érjen véget a szenvedés. A kétgyermekes családanya azonban nem adta fel, mára pedig fontos mérföldkőhöz érkezett.

Horváth Éva TikTok-oldalán gyakran enged betekintést a gyógyulásába: a kórházban eltöltött időkről, a természetgyógyászatban való elmerüléséről, az otthoni edzőgyakorlatokról is osztott már meg tartalmakat. De megmutatta a műtétek utáni első lépéseket, amiket még járókeretbe kapaszkodva tett meg, majd később azt, hogy már mankóval tud a fiai után igyekezni a játszótéren. Most pedig arról osztott meg egy videót, hogy már szinte könnyedén megy neki a lépcsőzés is, amihez csupán egy mankót használt.

Íme a friss videó, amit Horváth Éva balesete után egy évvel osztott meg:

@horvathevaofficial #workingprogress #rehabilitation ♬ original sound - rośemae

A rajongói hónapok óta kitartóan küldik a biztató üzeneteket, a fejlődést látva pedig volt, aki megjegyezte:

Hát ezt megkönnyeztem... További sok erőt kívánok” – írta egy támogatója, míg mások így dicsérték:

Brutálisan erős vagy! Teljes gyógyulást kívánok!”; „Nagyon büszke lehetsz magadra, hogy soha nem adtad fel!”

Sokan pedig azért követik a rehabilitáció rögös útján, mert erőt ad a hasonló helyzetben lévőknek:

Kedves Éva, kitartást és jobbulást kívánok neked, és sok türelmet. Nekem három évembe telt, hogy újra lépcsőn tudtam járni, sokat tettem érte” – írta egy hölgy, akinek a négyfejű combizmának ínja sérült meg.

„A bal lábam persze nem úgy mozog, mint a jobb lábam”

Horváth Éva lába megmentése érdekében a legjobb kezeléseket kapja, legutóbb egy különleges segédeszköz használata közben posztolt:

Szerintem fantasztikus. Noha láthatjátok, hogy a bal lábam persze nem úgy mozog, mint a jobb lábam, de ezt fejlesztjük az elkövetkezendő hetekben itt a rehabilitációs központban” – kommentálta a gyakorlatot.

@borsonline

Szörnyű hírek Horváth Éváról! Megint megoperálják! A sztáranyuka állapota úgy tűnik csak nagyon lassan javul. Ugyanis Horváth Éva most megerősítette a Borsnak: újabb próbatételek előtt áll. #bors #horváthéva #műtét #fájdalom #operáció #nyár #gyerekek

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

