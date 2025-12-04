Bő egy éve történt Horváth Éva sorsfordító motorbalesete: videóban mutatta meg, hogy van most
Elképesztő fejlődés! Horváth Éva balesete tavaly ősszel mindent megváltoztatott. Újra kell tanulnia járni és lépcsőzni is...
Több mint egy évvel ezelőtt Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin, ami megváltoztatta az életét. Az esés nyílt lábszár- és bokatöréssel járt, a sérült végtagot külső és belső csavarokkal rögzítették. Az első műtét nyolc órán át tartott, majd még egy tucatnyi operáció következett, a rehabilitáció pedig most, több mint tizenkét hónappal később is tart. Most viszont az egykori szépségkirálynő kedves videót osztott meg a javulásról. Horváth Éva balesete után egyre erősebb.
Egy éve tart a küzdelem
Hónapok óta tartó fájdalom, reménykedés és kitartó küzdelem: ez jellemezte Horváth Éva évét. Volt egy pont, amikor azt kívánta: inkább vágják le a lábát, és érjen véget a szenvedés. A kétgyermekes családanya azonban nem adta fel, mára pedig fontos mérföldkőhöz érkezett.
Horváth Éva TikTok-oldalán gyakran enged betekintést a gyógyulásába: a kórházban eltöltött időkről, a természetgyógyászatban való elmerüléséről, az otthoni edzőgyakorlatokról is osztott már meg tartalmakat. De megmutatta a műtétek utáni első lépéseket, amiket még járókeretbe kapaszkodva tett meg, majd később azt, hogy már mankóval tud a fiai után igyekezni a játszótéren. Most pedig arról osztott meg egy videót, hogy már szinte könnyedén megy neki a lépcsőzés is, amihez csupán egy mankót használt.
Íme a friss videó, amit Horváth Éva balesete után egy évvel osztott meg:
A rajongói hónapok óta kitartóan küldik a biztató üzeneteket, a fejlődést látva pedig volt, aki megjegyezte:
„Hát ezt megkönnyeztem... További sok erőt kívánok” – írta egy támogatója, míg mások így dicsérték:
„Brutálisan erős vagy! Teljes gyógyulást kívánok!”; „Nagyon büszke lehetsz magadra, hogy soha nem adtad fel!”
Sokan pedig azért követik a rehabilitáció rögös útján, mert erőt ad a hasonló helyzetben lévőknek:
„Kedves Éva, kitartást és jobbulást kívánok neked, és sok türelmet. Nekem három évembe telt, hogy újra lépcsőn tudtam járni, sokat tettem érte” – írta egy hölgy, akinek a négyfejű combizmának ínja sérült meg.
„A bal lábam persze nem úgy mozog, mint a jobb lábam”
Horváth Éva lába megmentése érdekében a legjobb kezeléseket kapja, legutóbb egy különleges segédeszköz használata közben posztolt:
„Szerintem fantasztikus. Noha láthatjátok, hogy a bal lábam persze nem úgy mozog, mint a jobb lábam, de ezt fejlesztjük az elkövetkezendő hetekben itt a rehabilitációs központban” – kommentálta a gyakorlatot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre