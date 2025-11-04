"Hatalmas lépések!" - Horváth Éva alig várja, hogy újra korlátok nélkül éljen!

A szépséges modell, Horváth Éva örömteli hírrel az jelentkezett be közösségi oldalán a balesete utáni gyógyulási folyamat menetéről, amit egy közzétett videóval támasztott alá.

Horváth Éva örömteli hírrel jelentkezett be közösségi oldalán az egészségügyi állapotáról / Fotó: Markovics Gábor

Horváth Éva csak a gyógyulásra és a családjára koncentrál

A 46 éves modell szorgalmasan oszt meg helyzetjelentést közösségi oldalán a tavaly történt horror motorbalesete óta, ami eleinte nagyon megviselte a szépségkirálynőt, azóta viszont teljes felépülésre koncentrál és arra, hogy minden pillanatban kisfia mellett lehessen. Éva a hónapokig tartó fekvés és lábadozás után végre új szintre léphetett a gyógyulás útján, hiszen a közzétett videója szerint már nem sokat várni, hogy végre maga mögött hagyhatja a járókeretet, ami nélkül jelenleg még nem tud önállóan járni. A rajongókról viszont rengeteg pozitív energiát és megerősítést kap, hiszen Éva is fontosnak tartja, hogy hasonló helyzetben lévőeknek is reményt és pozitivitást nyújtson.

Horváth Éva újabban közzétett Instagram videója az alábbiakban megtekinthető!