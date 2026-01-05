Dávid Petra elárulta, miért nem megy neked a fogyás - Videó

Dávid Petra egykor kövér volt, de megtalálta a fitnesz utat és elérte az a fit testet, amire mindig is vágyott. Most pedig más nőknek segít, hogy elérjék a céljukat, és inspirálni szeretné sorstársait a tartalmaival.

Dávid Petra újabb hasznos tanácsokkal készült / Fotó: Mediaworks archív

Az influenszer közösségi oldalát, így érdemes folyamatosan figyelni, hiszen majdnem minden nap készít valami tartalmat az életmódváltók számára. Nemrég például azt a témát kezdte boncolgatni miért nem megy a fogyás, még akkor sem, ha az ember azt hiszi mindent jól csinál.

„Nem azért nem fogysz, mert lusta vagy, hanem mert túl sokat eszel és az edzésed nem a célodhoz van igazítva. A tested nem ellenség, csak megfelelő módon kell bánni vele” – taglalta bejegyzésében Dávid Petra, majd hozzátette:

„Edzel. Figyelsz. Próbálod tartani magad. Mégsem változik semmi. Nem veled van a baj. Nem az akaratoddal. Nem azzal, hogy „gyenge vagy”.

A legtöbb nő:

– túl keveset eszik

– rossz időben

– és nem a céljához edz

Ezért nem indul meg a változás”

