„Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!” - kételkedőknek üzent Pataky Attila
Pataky Attila érzelmes vallomással és határozott kiállással buzdította a kormánypárti szimpatizánsokat az április 12-ei választások előtti hajrában. A legendás rockzenész az EDDA-tábor és a békére vágyó tömeg élén vonul végig a 2026-os Békemeneten.
A hömpölygő sokaságban, a nemzeti színű zászlók és a békevágyat hirdető transzparensek sűrűjében Pataky Attila töretlen optimizmussal és harci kedvvel menetel az idei Békemeneten is, hitet téve a nemzet egysége mellett. A rocklegenda tegnap vehette át a rangos Kossuth-díjat, de most úgy érzi, a színpadi sikerek és a szakmai csúcsok után a legfontosabb küldetése a közösség és a szeretet erejének hirdetése, valamint a kiállás azon értékek mellett, amelyek évtizedek óta meghatározzák az életét és művészetét. Az EDDA frontembere a Borsnak elárulta, mi a valódi tétje a mai napnak és a közelgő választásnak.
A Békemenet 2026-ban nagyobb, mint bármikor: Pataky Attila sem hagyhatta ki
Az énekes egy sokatmondó, „A kétségből az egységbe” feliratú felsőben érkezett a rendezvényre: „Én itt voltam az elsőn és a mostani Békemeneten is. A magyar nyelv a világ egyik legszebb és legkifejezőbb nyelve: a szeretet etet, a gyűlölet ölet. Én a szeretettel szeretnék együtt menni” – fogalmazott Pataky, aki szerint a legfőbb kérdés az, hogy szabad országot vagy gyűlöletországot akarunk-e. Hangsúlyozta, hogy bár hálás az állami elismerésért, jelenleg fontosabb feladatának tartja, hogy részt vegyen a menetben és hirdesse a jó üzenetet:
Szeretnék élhető, boldog jövőt a fiaimnak és a gyönyörű, huszonkét éves lányunokámnak. Jelenleg Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye. Én az EDDA-tábort, de legfőképpen a kétkedőket szólítom meg: higgyék el, érdemes velünk jönni, mert ez az egyetlen létező, élhető út, aminek van jövője. Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!”
– tette hozzá lelkesen.
A hanyatló Nyugatról is vallott a rocklegenda
A rockikon drámai párhuzamot vont a hazai állapotok és a nyugat-európai közbiztonság között, felidézve anyósa tapasztalatait Malmőből, ahol elmondása szerint már este hat után sem tanácsos az utcára lépni a késelések és az erőszak veszélye miatt, pedig az 1980-as években még az autókat sem kellett bezárni a turnék során: „Lenni vagy nem lenni, ez a választás tétje. Nem telepedhet ránk a migráció, a szeretet az egyetlen valóság” – jelentette ki határozottan. Az ukrán zsarolás és az olajblokád kapcsán is kemény véleményt formált, Brüsszel felelősségét hangsúlyozva.
A magyar nép mindent túlél
„Ebben benne van vastagon Brüsszel keze is; ha nem így lenne, tiltakoznának, de óriási csend van helyette. Mi ezt is túléljük, mert mindent túléltünk a történelem során. A 150 éves török uralom után is csak három minaret maradt. A liberális téboly beomlik, mert élhetetlen, nincs életszaga, csak ártás, gyűlölet, vér és borzalom van benne, mint az ukrán fronton.” Pataky végül egy rögtönzött dallal figyelmeztette a fiatalokat a rájuk leselkedő veszélyekre: „Csak tudd, csak lásd, te is érzed, hogy semmi közöd az egészhez, a világban zajló tengernyi bajhoz, mert te nekik egyáltalán nem vagy fontos.”
- „A cél: gyerekeink és unokáink békében nőjenek fel!” - Édesanyák és nagymamák állnak ki a béke mellett a Békemeneten
- Mindennél nagyobb a tét, forr körülöttünk a levegő, ezért rendkívül fontos a Békemenet
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: „Összezárunk, megvédjük az elmúlt 16 év eredményeit”
- Kis Grófo a Békemeneten: Most a jövőnk múlik ezen
