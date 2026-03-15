„Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!” - kételkedőknek üzent Pataky Attila

A hömpölygő sokaságban, a nemzeti színű zászlók és a békevágyat hirdető transzparensek sűrűjében Pataky Attila töretlen optimizmussal és harci kedvvel menetel az idei Békemeneten is, hitet téve a nemzet egysége mellett. A rocklegenda tegnap vehette át a rangos Kossuth-díjat, de most úgy érzi, a színpadi sikerek és a szakmai csúcsok után a legfontosabb küldetése a közösség és a szeretet erejének hirdetése, valamint a kiállás azon értékek mellett, amelyek évtizedek óta meghatározzák az életét és művészetét. Az EDDA frontembere a Borsnak elárulta, mi a valódi tétje a mai napnak és a közelgő választásnak.

Pataky Attila Békemeneten való részvétele nem volt kérdés egy percig sem (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Békemenet 2026-ban nagyobb, mint bármikor: Pataky Attila sem hagyhatta ki

Az énekes egy sokatmondó, „A kétségből az egységbe” feliratú felsőben érkezett a rendezvényre: „Én itt voltam az elsőn és a mostani Békemeneten is. A magyar nyelv a világ egyik legszebb és legkifejezőbb nyelve: a szeretet etet, a gyűlölet ölet. Én a szeretettel szeretnék együtt menni” – fogalmazott Pataky, aki szerint a legfőbb kérdés az, hogy szabad országot vagy gyűlöletországot akarunk-e. Hangsúlyozta, hogy bár hálás az állami elismerésért, jelenleg fontosabb feladatának tartja, hogy részt vegyen a menetben és hirdesse a jó üzenetet:

Szeretnék élhető, boldog jövőt a fiaimnak és a gyönyörű, huszonkét éves lányunokámnak. Jelenleg Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye. Én az EDDA-tábort, de legfőképpen a kétkedőket szólítom meg: higgyék el, érdemes velünk jönni, mert ez az egyetlen létező, élhető út, aminek van jövője. Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!”

– tette hozzá lelkesen.

Az idei Békemenet nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig bármikor (Fotó: Arpad Foldhazi / Fischer Zoltán)

A hanyatló Nyugatról is vallott a rocklegenda

A rockikon drámai párhuzamot vont a hazai állapotok és a nyugat-európai közbiztonság között, felidézve anyósa tapasztalatait Malmőből, ahol elmondása szerint már este hat után sem tanácsos az utcára lépni a késelések és az erőszak veszélye miatt, pedig az 1980-as években még az autókat sem kellett bezárni a turnék során: „Lenni vagy nem lenni, ez a választás tétje. Nem telepedhet ránk a migráció, a szeretet az egyetlen valóság” – jelentette ki határozottan. Az ukrán zsarolás és az olajblokád kapcsán is kemény véleményt formált, Brüsszel felelősségét hangsúlyozva.