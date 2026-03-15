RETRO RÁDIÓ

„Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!” - kételkedőknek üzent Pataky Attila

Pataky Attila érzelmes vallomással és határozott kiállással buzdította a kormánypárti szimpatizánsokat az április 12-ei választások előtti hajrában. A legendás rockzenész az EDDA-tábor és a békére vágyó tömeg élén vonul végig a 2026-os Békemeneten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 12:50
szeretet pataky attila szerelem Békemenet

A hömpölygő sokaságban, a nemzeti színű zászlók és a békevágyat hirdető transzparensek sűrűjében Pataky Attila töretlen optimizmussal és harci kedvvel menetel az idei Békemeneten is, hitet téve a nemzet egysége mellett. A rocklegenda tegnap vehette át a rangos Kossuth-díjat, de most úgy érzi, a színpadi sikerek és a szakmai csúcsok után a legfontosabb küldetése a közösség és a szeretet erejének hirdetése, valamint a kiállás azon értékek mellett, amelyek évtizedek óta meghatározzák az életét és művészetét. Az EDDA frontembere a Borsnak elárulta, mi a valódi tétje a mai napnak és a közelgő választásnak.

Idén is eljött a Békemenetre Pataky Attila.
Pataky Attila Békemeneten való részvétele nem volt kérdés egy percig sem

A Békemenet 2026-ban nagyobb, mint bármikor: Pataky Attila sem hagyhatta ki

Az énekes egy sokatmondó, „A kétségből az egységbe” feliratú felsőben érkezett a rendezvényre: „Én itt voltam az elsőn és a mostani Békemeneten is. A magyar nyelv a világ egyik legszebb és legkifejezőbb nyelve: a szeretet etet, a gyűlölet ölet. Én a szeretettel szeretnék együtt menni” – fogalmazott Pataky, aki szerint a legfőbb kérdés az, hogy szabad országot vagy gyűlöletországot akarunk-e. Hangsúlyozta, hogy bár hálás az állami elismerésért, jelenleg fontosabb feladatának tartja, hogy részt vegyen a menetben és hirdesse a jó üzenetet: 

Szeretnék élhető, boldog jövőt a fiaimnak és a gyönyörű, huszonkét éves lányunokámnak. Jelenleg Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb helye. Én az EDDA-tábort, de legfőképpen a kétkedőket szólítom meg: higgyék el, érdemes velünk jönni, mert ez az egyetlen létező, élhető út, aminek van jövője. Gyertek velünk a szeretet és a szerelem világába!”

– tette hozzá lelkesen.

A Békemenet fontosabb idén, mint bármikor volt eddig.
Az idei Békemenet nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig bármikor

A hanyatló Nyugatról is vallott a rocklegenda

A rockikon drámai párhuzamot vont a hazai állapotok és a nyugat-európai közbiztonság között, felidézve anyósa tapasztalatait Malmőből, ahol elmondása szerint már este hat után sem tanácsos az utcára lépni a késelések és az erőszak veszélye miatt, pedig az 1980-as években még az autókat sem kellett bezárni a turnék során: „Lenni vagy nem lenni, ez a választás tétje. Nem telepedhet ránk a migráció, a szeretet az egyetlen valóság” – jelentette ki határozottan. Az ukrán zsarolás és az olajblokád kapcsán is kemény véleményt formált, Brüsszel felelősségét hangsúlyozva.

Óriási tömeg vonul a Békemeneten.
A Békemenet látványa magáért beszél

A magyar nép mindent túlél

„Ebben benne van vastagon Brüsszel keze is; ha nem így lenne, tiltakoznának, de óriási csend van helyette. Mi ezt is túléljük, mert mindent túléltünk a történelem során. A 150 éves török uralom után is csak három minaret maradt. A liberális téboly beomlik, mert élhetetlen, nincs életszaga, csak ártás, gyűlölet, vér és borzalom van benne, mint az ukrán fronton.” Pataky végül egy rögtönzött dallal figyelmeztette a fiatalokat a rájuk leselkedő veszélyekre: „Csak tudd, csak lásd, te is érzed, hogy semmi közöd az egészhez, a világban zajló tengernyi bajhoz, mert te nekik egyáltalán nem vagy fontos.”

Békemenet A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu