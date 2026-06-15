Összetört a szíve egy váratlan pillanatban a 105 éves idős asszonyak: „Jó életem volt, boldog életem”

A múlttal szembesült egy szempillantás alatt az a 105 éves asszony, aki egy április estén a számítógépének kijelzőjén látta a családtagjainak a nevét. Egy pillantás alatt visszarepült az időben, s felidézte, hogy milyen csodálatos életet tudhat maga mögött.

Egy váratlan pillanatban köszönt vissza a múltja az idős asszonynak, akit azonnal elfogtak az érzelmek

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A múlt köszönt vissza egy áprilisi estén a 105 éves nőnél

Az élet sokszor trükkösen csempész vissza olyan emlékeket, amelyekről már rég megfeledkeztünk, vagy mélyen kedves a lelkünknek. Egy 105 éves idős asszony is a legváratlanabb pillanatban tapasztalta meg az élet ezen furcsaságát. Nancy Lally egy áprilisi estén Chicago melletti otthonában a számítógépe előtt ülve különös pillanatot élt át: szembe jött vele régen elhunyt édesapjának a neve egy száz évvel ezelőtt készült ír népszámlálási dokumentumban. A visszaköszönő múlt pillanata egyszerre töltötte el boldogággal és szomorúsággal. „Magányos voltam, de örömmel töltött el, hogy láttam apám kézírását a lap alján” – mondta a Nancy.

Lally azon 48 ír származású, 1920 és 1926 között született ember egyike, akik ma is élnek, és akiknek a nevét még mindig őrzi az ír nemzeti levéltár által közzétett korabeli dokumentum.

Az évek olyan gyorsan elteltek. Hiányzik az otthonom, de én hoztam meg a döntésemet. Jó életem volt, boldog életem.

– fogalmazott.

Nancy 1920-ban Dublinban született, családja a Wicklow megyei vidékre költözött. Nancynek tíz testvére volt, s csintalan gyerekkora volt, amiből ma már mosolyogva idéz fel történeteket. Máig élénken élnek benne a falusi táncestek, a barátok és a közösségi élet emlékei, ezek határozták meg a mindennapjait azokban az időkben.

Nancy mindössze 5 éves volt, amikor 1926-ban felkeresték a család farmját a népszámlálási biztosok, s a dokumentum évtizedeken át őrizte az ő és családja nevét, amely most a képernyőről nézett vissza a 105 éves asszonyra.

Megcsókoltam a képernyőt, és azt mondtam: Isten áldjon, William, nagyszerű ember voltál

– emlékezett vissza apjára.

Családja körében él ma már aktív életet

Amikor fiatal felnőtt volt Angliába költözött, s a második világháború idején ismerte meg a férjét Johnt, akivel egy fiúnak adtak életet. Később mindhárman Chicagoba emigráltak, itt kezdtek el dolgozni és új életet felépíteni a családjuknak.