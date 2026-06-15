Összetört a szíve egy váratlan pillanatban a 105 éves idős asszonyak: „Jó életem volt, boldog életem”
Megható pillanatokat élt át az idős asszony. A múlt a legváratlanabb pillanatban köszönhet ránk.
A múlttal szembesült egy szempillantás alatt az a 105 éves asszony, aki egy április estén a számítógépének kijelzőjén látta a családtagjainak a nevét. Egy pillantás alatt visszarepült az időben, s felidézte, hogy milyen csodálatos életet tudhat maga mögött.
A múlt köszönt vissza egy áprilisi estén a 105 éves nőnél
Az élet sokszor trükkösen csempész vissza olyan emlékeket, amelyekről már rég megfeledkeztünk, vagy mélyen kedves a lelkünknek. Egy 105 éves idős asszony is a legváratlanabb pillanatban tapasztalta meg az élet ezen furcsaságát. Nancy Lally egy áprilisi estén Chicago melletti otthonában a számítógépe előtt ülve különös pillanatot élt át: szembe jött vele régen elhunyt édesapjának a neve egy száz évvel ezelőtt készült ír népszámlálási dokumentumban. A visszaköszönő múlt pillanata egyszerre töltötte el boldogággal és szomorúsággal. „Magányos voltam, de örömmel töltött el, hogy láttam apám kézírását a lap alján” – mondta a Nancy.
Lally azon 48 ír származású, 1920 és 1926 között született ember egyike, akik ma is élnek, és akiknek a nevét még mindig őrzi az ír nemzeti levéltár által közzétett korabeli dokumentum.
Az évek olyan gyorsan elteltek. Hiányzik az otthonom, de én hoztam meg a döntésemet. Jó életem volt, boldog életem.
– fogalmazott.
Nancy 1920-ban Dublinban született, családja a Wicklow megyei vidékre költözött. Nancynek tíz testvére volt, s csintalan gyerekkora volt, amiből ma már mosolyogva idéz fel történeteket. Máig élénken élnek benne a falusi táncestek, a barátok és a közösségi élet emlékei, ezek határozták meg a mindennapjait azokban az időkben.
Nancy mindössze 5 éves volt, amikor 1926-ban felkeresték a család farmját a népszámlálási biztosok, s a dokumentum évtizedeken át őrizte az ő és családja nevét, amely most a képernyőről nézett vissza a 105 éves asszonyra.
Megcsókoltam a képernyőt, és azt mondtam: Isten áldjon, William, nagyszerű ember voltál
– emlékezett vissza apjára.
Családja körében él ma már aktív életet
Amikor fiatal felnőtt volt Angliába költözött, s a második világháború idején ismerte meg a férjét Johnt, akivel egy fiúnak adtak életet. Később mindhárman Chicagoba emigráltak, itt kezdtek el dolgozni és új életet felépíteni a családjuknak.
John 88 évesen hunyt el 2007-ben. Nancynek hiányzik a férje, s a családi körében igyekszik aktív életet élni. Unokája elmondta, hogy az idős asszony a mai napig önálló, és ragaszkodik a mindennapi teendőihez. „Ő a család alapköve” – mondja róla az unokája. „Mindig ott volt mindannyiunk számára.” Lally pedig így foglalja össze életét: „Szerettem azt az életet, amit éltem.” - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre