RETRO RÁDIÓ

Szandi bevallotta: évekig fel sem fogtam

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Elképesztő időutazás. Így nézett ki Szandi az első nagylemeze megjelenés előtt!

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.13. 19:30
Szandi múltidézés Fenyő Miklós

Ismét múltat idézett a népszerű magyar énekesnő. Szandi újabb archív fotóval, és hozzá sztorival jelentkezett a közösségi oldalán. Miután 30 évvel ezelőtti, mexikói élményeket osztott meg bikinis fotó kíséretében, még távolabbra nyúlt vissza.

Szandi: ennyi „véletlen” nem történhet
Szandi: ennyi „véletlen” nem történhet (Fotó: Mediaworks archív)

Szandi elárulta: évekig fel sem fogta a hirtelen jött őrült nagy sikert

Jó 35 éves fotót osztott meg az énekesnő a rajongóival. A felvétel még a gigantikus sikert hozó. negyedmillió példányban elkelt Kicsi lány című debütlemez előtt készült.

„Ez a kép az első lemezem megjelenése előtt készült, talán még 13 éves se’ voltam. Az én drága Miklós bátyám itt már tudta, hogy valami nagyon nagy «dolog» van készülőben. Azonban a lányával, Dióval – miközben én már gőzerővel énekeltem a stúdióban az első lemezem dalait – leginkább a kis tinédzseres dolgainkkal voltunk elfoglalva. Aztán a hirtelen jött őrült sikert évekig fel sem fogtam. 
Ami a lényeg: Soha nem fogom elfelejteni, honnan jöttem és kinek mit köszönhetek. A jó Isten ebbe az irányba terelte az életemet, ennyi «véletlen» nem történhet. Hálás vagyok azért, hogy Dióval a mai napig barátok vagyunk és azért a szeretetért, amit már 37 éve kapok Tőletek. Fenyő Miklós emlékét pedig a nekem írt dalaival, amíg élek, őrzöm!”

– írta Szandi az Instagram-oldalán.

 

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