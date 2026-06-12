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Így nézett ki Szandi 19 évesen bikiniben

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Micsoda fotók, micsoda sztori! Ez történt Szandival Mexikóban.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 11:30
Szandi Bikini Mexikó

Nem mindennapi fotó került elő az énekesnő kincsesládájából! Szandi különleges jubileumra emlékezett a közösségi oldalán: 30 éve járt Mexikóban, ahol egy magyar delegáció tagjaként a hazai könnyűzenét képviselte. Az előadó pár nem mindennapi sztorit és 13 fotót is megosztott a felejthetetlen útról, ahova szerelme, azóta férje, Bogdán Csaba is elkísérte. A férfi rajongók számára felvételek közül kétségtelenül a 19 éves Szandi bikinis fotója a legizgalmasabb.

Szandi bikinis fotóval nosztalgiázott
Szandi bikinis fotóval nosztalgiázott (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/ Szabolcs László)

Szandinak 19 évesen is elképesztő alakja volt!

Micsoda évforduló: Szandi három évtizede járt Mexikóban, ám szavaiból úgy tűnik, mintha mindez tegnap történt volna. Élénken élnek benne az emlékek, melyek felidézésében kétségtelenül nagy szerepet játszottak a kint készült fotók. 

„Idén 30 éve, hogy Mexikóba utaztunk, ahol a magyar delegáció tagjaként 14 előadás során a hazai könnyűzenét képviseltem. Emlékszem, megtanultam jó néhány mondatot az ő nyelvükön, így spanyolul beszéltem a közönséghez és két, Mexikóban híres dalt is énekeltem nekik. Amikor a fellépések utáni dedikáláson beszélgetni akartak velem, csak annyit mondtam: «No hablo espanol» (nem beszélek spanyolul) és nem hitték el... Amikor Mexikó városból átrepültünk Puerto Vallartába, a repülőtéren egy Mariachi zenekar fogadott minket. Néhány másodperc múlva már együtt énekeltem velük a nemzeti dalukat. Másnap már a helyi újság címlapján voltam velük: «Megérkezett városunkba senorita Cucurrucucu!» 

Ennyi idő után is csodálatos visszaemlékezni ennek az útnak minden pillanatára! Boldog vagyok, hogy a hivatásunk kapcsán is rengeteg helyen járhattunk a világban! Az átélt közös emlékek azok, amiket soha senki nem tud elvenni tőlünk!”
– írta Szandi az Instagram-oldalán, ahol tizenhárom képet is megosztott a rajongóival.

 Szandi a kilencedik képen látható bikiniben:

 

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