Szandi férje új szerelmével jött haza Amerikából – Fotó!

Várandós lányát, Bogdán Blankát és férjét, Ricardót látogatta meg Szandi és Bogdán Csaba Los Angeles-ben. Az egyhetes nyugati-parti amerikai útról azonban nem csak élményekkel, de egy új szerelemmel is gazdagabban tért haza az énekesnő férje.

Szandi férje beleszeretett egy gitárba Los Angelesben

Mint arról beszámoltunk, Bogdán Csaba, az Első Emelet és a Solaris együttes gitárosát rabul ejtette Los Angeles egyik legnagyobb gitár centere. „Ha az embernek gitáros a férje, és Los Angeles egyik legnagyobb gitár centerében vannak, akkor úgy jár, hogy órákig itt ragad…” – írta Szandi, aki egy videót is megosztott az L. A.-ben gitározó férjéről az Instagram-oldalán.

A Los Angeles-i gitárcenterben beleszerettem ebbe a gitárba. Ráadásul idáig csak Gibson, Fender, Charvel és Ibanez gitárom volt. Most már Gretsch is van. Ezzel a gitárjaim száma 20-ra emelkedett.

– írta Bogdán Csaba az Instagram-oldalán. Bár láthatóan tűzbe jött a zenész a kinti hangszerek láttán, bizonyára kevesen gondolták, hogy az egyik hangszer hazajön vele. Pláne annak tükrében, hogy Bogdán Csaba március elején lelkesen számolt be akkori legújabb kincséről, egy 1974-es Gibson L6-S-ről. Akkor ezt írta a közösségi oldalán: „Ilyen gitárral kezdtem a pályafutásomat. Azt Fischer Lacitól vettem, ő a legnagyobb Korál slágereket játszotta vele. Az a gitár sajnos egy Emelet turnéban darabokra tört. Nemrég találtam egy gyűjtői darabot egy hamburgi hangszerbolt kínálatában és nem tudtam neki ellenállni. (...)”.

Íme Szandi férje új szerelmével: