Szandi férje új szerelmével jött haza Amerikából – Fotó!

Ezt kevesen gondolták volna Bogdán Csabáról! Pláne Szandi férjének közelmúltbeli vallomása után!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.24. 20:15
Várandós lányát, Bogdán Blankát és férjét, Ricardót látogatta meg Szandi és Bogdán Csaba Los Angeles-ben. Az egyhetes nyugati-parti amerikai útról azonban nem csak élményekkel, de egy új szerelemmel is gazdagabban tért haza az énekesnő férje.

Szandi férje beleszeretett egy gitárba Los Angelesben – haza is hozta!  (Fotó: Szabolcs László)

Mint arról beszámoltunk, Bogdán Csaba, az Első Emelet és a Solaris együttes gitárosát rabul ejtette Los Angeles egyik legnagyobb gitár centere. „Ha az embernek gitáros a férje, és Los Angeles egyik legnagyobb gitár centerében vannak, akkor úgy jár, hogy órákig itt ragad…” – írta Szandi, aki egy videót is megosztott az L. A.-ben gitározó férjéről az Instagram-oldalán.

A Los Angeles-i gitárcenterben beleszerettem ebbe a gitárba. Ráadásul idáig csak Gibson, Fender, Charvel és Ibanez gitárom volt. Most már Gretsch is van. Ezzel a gitárjaim száma 20-ra emelkedett.

– írta Bogdán Csaba az Instagram-oldalán. Bár láthatóan tűzbe jött a zenész a kinti hangszerek láttán, bizonyára kevesen gondolták, hogy az egyik hangszer hazajön vele. Pláne annak tükrében, hogy Bogdán Csaba március elején lelkesen számolt be akkori legújabb kincséről, egy 1974-es Gibson L6-S-ről. Akkor ezt írta a közösségi oldalán: „Ilyen gitárral kezdtem a pályafutásomat. Azt Fischer Lacitól vettem, ő a legnagyobb Korál slágereket játszotta vele. Az a gitár sajnos egy Emelet turnéban darabokra tört. Nemrég találtam egy gyűjtői darabot egy hamburgi hangszerbolt kínálatában és nem tudtam neki ellenállni. (...)”.

