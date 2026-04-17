Nagyszülői örömök tízezer kilométerre: Bogdán Csaba már portugálul tanul az unokája miatt

Vannak pillanatok, amelyeket semmilyen digitális kijelző vagy videóhívás nem pótolhat. Pintácsi Alexandra, azaz Szandi és férje, Bogdán Csaba számára az elmúlt napok pontosan erről szóltak: a fizikai közelségről, a hosszú ölelésekről és a közös örömről. A házaspár ugyanis tízezer kilométert utazott, hogy Los Angelesben meglátogassák lányukat, Bogdán Blankát, aki már egy ideje az Egyesült Államokban építi az életét. Bár a távolság hatalmas, a családi kötelék az évek alatt csak szorosabbá vált, most pedig egy minden eddiginél különlegesebb okuk volt az utazásra. Szandi férje, Csaba és az énekesnő ugyanis alig várták már, hogy személyesen is átélhessék a csodát, hiszen lányuk, Bogdán Blanka az első gyermekét várja.

Szandi férje is nagyon készül a nagyszülői szerepre, lányuk, Bogdán Blanka első gyermekét várja

A gólyahír valójában már hónapokkal ezelőtt betoppant a családba, ám a szülők és Blanka úgy döntöttek, hogy a várandósság első időszakát szűk körben, a nyilvánosság kizárásával élik meg. Szandi számára embert próbáló feladat volt a titoktartás és a várakozás, hiszen nagymamaként minden vágya az volt, hogy ott lehessen lánya mellett. Amikor végre leszállt a gépük Los Angelesben, a viszontlátás pillanata minden jelenlévőt megérintett. Az énekesnő hosszú percekig ölelte várandós lányát, és a megható találkozásról készült felvételek is arról a végtelen szeretetről árulkodnak, ami ezt a családot összetartja.

Természetesen nemcsak Szandi, hanem férje, Bogdán Csaba is teljes extázisban készül a nagypapai szerepre. Csaba mindig is híres volt gondoskodó természetéről, de úgy tűnik, az unoka érkezése belőle is új energiákat hívott elő. Alig telt el pár óra a megérkezésük után, a büszke leendő nagypapa máris akcióba lendült. Csaba ugyanis fejébe vette, hogy nemcsak magyarul, hanem portugál nyelven is szeretne mesélni a születendő csöppségnek, így azonnal nekilátott a nyelvtanulásnak.

A zenész egy megható videót is megosztott a közösségi oldalán, ahol éppen a portugál kiejtést gyakorolja egy mesekönyv felett.

– írta a poszthoz, ami azonnal elnyerte a rajongók tetszését.