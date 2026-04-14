Szandi és férje hatalmas bőröndökkel hagyják el az országot

A népszerű magyar énekesnő, Szandi két bőrönddel jelentkezett be és férjével, akivel útra kelnek. Korábban már elárulta, hogy megvan a foglalásuk egy amerikai útra, hogy meglátogathassák Szandi lányát, Bogdán Blankát, aki Los Angelesben él brazil férjével.

Szandi és Bogdán Csabi elutaznak

Szandi lánya, külföldön alapít családot

Szandi lánya, már jó ideje nem hazánkban lakik, ráadásul olyannyira jól érzi magát, hogy külföldön alapít családot férjével, Ricardo-val. Bogdán Blankához szülei átutaznak mindenen, hogy láthassák, főleg most, hogy láthatáron az unoka érkezése.

Nyilvánvalóan minél nagyobb részt akarnak vállalni Blanka életében és a nagy távolság ellenére is igyekeznek sok időt együtt tölteni. Közösségi oldalán osztott meg egy meghitt közös képet férjével, amivel jelzi, hogy úton vannak már, a kommentelők, pedig rögtön rájöttek hova repül Szandi és férje.

Szerencsés utat és sok boldog együtt töltött napokat kívánok.....A Blankának meg boldog baba váró napokat kívánok...

- írta egyik rajongója.