Szandi fia, Bogdán Csabi: „Azonnal magával ragadott a divat világa!”

Sikeres előadó és sikeres édesanya. Szandi azonban ettől függetlenül nem dől hátra elégedetten a székében, mert úgy gondolja, hogy mindig van lehetőség jobbnak lenni. A gyermekei kapcsán nagyon hálás a sorsnak, azonban az elfogultság nem jellemző rá. Szandi fia, Bogdán Csabi nemrégiben tervezett egy ruhát édesanyja számára, és ezzel lehet, hogy egyben a karrierje is elindult.

Szandi büszkén viselte a fia, Csabi által tervezett ruhát A Dal 2026 műsorában (Fotó: Hot! magazin/ archív)

Szandi: „Mindaz, ami most történik Csabival, egy nagyon fontos mérföldkő”

Szandi és férje számára mindig is a család töltötte be a központi szerepet. Talán éppen ennek köszönhető, hogy a gyerekeik megtalálták a helyüket a világban. A legkisebb gyermek, Csabi ugyan még csak az érettségire készül, de már pontosan tudja, mivel szeretné megkeresni a kenyérre valót. Szandival és fiával a Hot! magazin munkatársa beszélgetett.

„Elégedett sosem vagyok, én mindig a hibákat keresem, arra törekszem, hogy még jobb legyek” – kezdte Szandi a Hot! magazinnak. „Viszont nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Elsősorban azért, hogy van három egészséges gyermekem és egy olyan férjem, akire mindig számíthatok, ráadásul szeptemberben nagyszülők leszünk. Amikor kérdeztek a ruháról, azt elárultam, hogy nekem tetszik, de kíváncsian vártam mások véleményét. Nem vagyok elfogult, mert az nem vezet sehová. Mindaz, ami most történik Csabival, egy nagyon fontos mérföldkő az életében. Ez az első ruhája, de már most látszik, hogy szereti kihangsúlyozni a nőies formákat, a nő vonalát. A nekem tervezett ruhánál odafigyelt arra is, hogy az stílusában megfeleljen és passzoljon a műsor stílusához: egyszerre elegáns, kicsit szexis, mégis visszafogott. A ruhába varrt címkét is, amin a saját vezetékneve áll. Élete első szabóbabáját Kerényi Virág divattervezőtől kapta.”

Csabi élete első ruháját centiről centire igazította az édesanyjára (Fotó: hot! magazin/ archív)

Bogdán Csaba: „Készül az újabb ruha, szintén anyának”

Csabi a ruhához az édesanyja testvérétől kapott húszéves anyagot használta fel. Amikor meglátta, azonnal tudta, mi készül majd belőle. Elárulta, hogy az 1920-as évek nagyon inspirálóan hatnak rá. Szandi joggal büszke legkisebb gyermekére, akinek már most kialakult a stílusa.