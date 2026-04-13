Szandi fia, Bogdán Csabi: „Azonnal magával ragadott a divat világa!”
A Dal 2026 egyik adásában az énekesnő azt a ruhát viselte, amit a fia tervezett és készített, kifejezetten az ő számára. Arra sem Szandi, sem pedig Bogdán Csabi nem számított, hogy az elkészült ruhájával szakmai berkekben is ekkora sikert arat majd.
Sikeres előadó és sikeres édesanya. Szandi azonban ettől függetlenül nem dől hátra elégedetten a székében, mert úgy gondolja, hogy mindig van lehetőség jobbnak lenni. A gyermekei kapcsán nagyon hálás a sorsnak, azonban az elfogultság nem jellemző rá. Szandi fia, Bogdán Csabi nemrégiben tervezett egy ruhát édesanyja számára, és ezzel lehet, hogy egyben a karrierje is elindult.
Szandi: „Mindaz, ami most történik Csabival, egy nagyon fontos mérföldkő”
Szandi és férje számára mindig is a család töltötte be a központi szerepet. Talán éppen ennek köszönhető, hogy a gyerekeik megtalálták a helyüket a világban. A legkisebb gyermek, Csabi ugyan még csak az érettségire készül, de már pontosan tudja, mivel szeretné megkeresni a kenyérre valót. Szandival és fiával a Hot! magazin munkatársa beszélgetett.
„Elégedett sosem vagyok, én mindig a hibákat keresem, arra törekszem, hogy még jobb legyek” – kezdte Szandi a Hot! magazinnak. „Viszont nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Elsősorban azért, hogy van három egészséges gyermekem és egy olyan férjem, akire mindig számíthatok, ráadásul szeptemberben nagyszülők leszünk. Amikor kérdeztek a ruháról, azt elárultam, hogy nekem tetszik, de kíváncsian vártam mások véleményét. Nem vagyok elfogult, mert az nem vezet sehová. Mindaz, ami most történik Csabival, egy nagyon fontos mérföldkő az életében. Ez az első ruhája, de már most látszik, hogy szereti kihangsúlyozni a nőies formákat, a nő vonalát. A nekem tervezett ruhánál odafigyelt arra is, hogy az stílusában megfeleljen és passzoljon a műsor stílusához: egyszerre elegáns, kicsit szexis, mégis visszafogott. A ruhába varrt címkét is, amin a saját vezetékneve áll. Élete első szabóbabáját Kerényi Virág divattervezőtől kapta.”
Bogdán Csaba: „Készül az újabb ruha, szintén anyának”
Csabi a ruhához az édesanyja testvérétől kapott húszéves anyagot használta fel. Amikor meglátta, azonnal tudta, mi készül majd belőle. Elárulta, hogy az 1920-as évek nagyon inspirálóan hatnak rá. Szandi joggal büszke legkisebb gyermekére, akinek már most kialakult a stílusa.
„Amikor megkaptam Vikitől az anyagot, nekem azonnal egyértelmű volt, hogy édesanyám számára tervezek belőle egy ruhát” – árulta el Csabi. „Ebben benne volt annak is az előnye, hogy bármikor tudtam igazítani rajta. Tizenhét éves voltam, amikor egy fashion show keretein belül először nyerhettem betekintést ebbe a világba. Nem titok, azonnal magával ragadott. Szeretem a klasszikus vintage stílust. Azonban az igazi inspirációt a televíziós show-műsorok világa adja, már a Sztárban Sztár műsorában nagyon sokat tanulhattam Kerényi Virág divattervezőtől, és dolgozhattam is mellette. Már készül az újabb ruha is, szintén anyának.”
Szandi fia, Bogdán Csabi: „Most készülök az érettségire”
Szandi fia jelenleg az érettségijére készül, de azt már most tudja, hogy szeretne a divatszakmában dolgozni. A megkeresett pénzéből megvásárolta élete első profi varrógépét.
„Most készülök az érettségire, jelenleg ez kell, hogy legyen az elsődleges dolog az életemben, de a divat világa rabul ejtett. Nem biztos, hogy mindent szakszerűen csinálok, hiszen még nem tanultam a tervezést; az az irányadó, ami zsigerből jön. Meglepett, hogy szakmabeliektől is kaptam visszajelzést, még az építő kritikát is vártam, de csak dicséretet kaptam, és ez különösen jólesett. Azt sem tudtam, hogy mennyi boát kell rendelnem ahhoz, hogy azt a hatást keltse a ruhán és olyan dús legyen, ahogyan megálmodtam. Eredetileg három métert rendeltem, de A Dal 2026-ban viselt ruhára végül is több mint hét méter strucctollból készült boa került fel.”
Gatsby világa
Derékig érő gyöngysor és tollboa minden mennyiségben – ez jellemezte a leginkább annak a korszaknak a divatját, amit Csabi megidézett A Dalra készült ruhával.
Hírlevél-feliratkozás
