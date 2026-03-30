Csak pislogunk: 20 éves lett Szandi legfiatalabb és legstílusosabb gyermeke

Szandi legkisebb gyermeke, Csabi került a középpontba, aki éppen a 20. születésnapját ünnepelte. Szandi ebből az alkalomból egy érzelmes hangvételű Instagram-posztban köszöntötte fel kisebbik fiát a nyilvánosság előtt.

Szandi egyik televíziós megjelenésére a fia álmodta meg az öltözékét (Fotó: MTVA / CSÖNDÖR KINGA)

Szandi aranyos poszttal köszöntötte fel gyermekét

Az énekesnő három gyermek édesanyja, noha mára mindannyian felnőttek. Az énekesnő hamarosan új szerepben is kipróbálhatja magát, ugyanis lánya, Blanka babát vár, így nagymama lesz.

Ma lett 20 éves a legkisebb gyermekünk, Csabi. Boldog és büszke vagyok! Már a születése utáni első percekben megmutatkozott a személyisége. Bölcsen és nyugodtan nézett rám, mintha már akkor is tudta volna, mit akar és miért jött világra. Udvarias, empatikus, céltudatos és stílusos. Édes kisfiam! Kívánom, hogy minden álmod váljon valóra!🙏🏼 A jó Isten kísérje utadat! Nagyon boldog 20. születésnapot kívánok!

Az édesanya arról mesélt, hogy fia már egészen kicsi korától kiegyensúlyozott, nyugodt természetű volt. Azt is hangsúlyozta, hogy a stílusérzék szinte a személyisége része, ami nem véletlen, hiszen a fiatal a divattervezés területén igyekszik érvényesülni. Korábban például A Dal egyik adásában is az ő munkáját viselte Szandi, amikor a zsűriben foglalt helyet.

Szandi három fotót is megosztott Csabiról az Instagram-oldalán. Az egyiken egy nyaralás alkalmával látható, amint Csabi a tengerparton élvezi a nyugodt környezetet. A második képen a Best Model Of Hungary gálán pózol, ahol valóban kifinomult stílusával tűnik ki. A harmadik felvételen pedig még kisbabaként szerepel, miközben édesanyja szeretettel mosolyog rá.