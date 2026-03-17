Megszólalt Szandi ritkán látott fia: nem hiszed el, kinek tervez ruhát

Két héttel ezelőtt A Dal 2026 szombat esti élő adásban Szandi fia által tervezett ruhát viselt. A környezettudatos gondolkodás népszerűsítését elősegítő tematikus adásban fenntartható forrásból származó ruhában jelent meg A Dal zsűrije, ruháját ifj. Bogdán Csaba álmodta meg. A fiatal tehetség nemrég a Duna Család-barát című műsorában mesélt a jövőbeli terveiről, többek között arról, hogy hamarosan kismamaruhát is szeretne majd készíteni, várandós testvérének.

Szandi fia élete első ruháját édesanyjának tervezte, amelyet az énekesnő A Dal 2026 egyik élő műsorában viselt Fotó: Markovics Gábor

Csabi a műsorban elárulta, hogy gimnázium elején kezdett egyre inkább odafigyelni arra, hogy hogyan öltözködik, de akkor még nem gondolt arra, hogy ezzel is szeretne majd foglalkozni.

Lukács Gabi show-rendezőtől kaptam először lehetőséget arra, hogy beleshessek egy divatbemutató kulisszatitkaiba és láttam, hogy hogyan zajlik egy ilyen esemény. Teljesen magával ragadott ez a világ, innentől kezdve már tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni

– mesélte ifj. Bogdán Csaba, aki szerint az egyéniség nagyon fontos ebben a világban, vagy az, hogy legyen egy védjegye, ha ezen a területen szeretne elhelyezkedni.

Kerényi Virágban például azt kedvelem nagyon, hogy nagyon karakteres ruhákat tervez és azonnal meg lehet mondani, hogy egy ruhát ő tervezett. Nekem nincs még saját ismertetőjegyem a tervezés világában, de vannak már bizonyos dolgok, amik nagyon jellemzőek rám, például nagyon szeretem a klasszikus eleganciát.

Csabi egyébként rengeteg show-műsorban tudott együtt dolgozni Kerényi Virág mellett, ami nagyon sokat inspirálta őt.

A klasszikusabb vonalat szeretném majd képviselni, de a show-műsorok miatt mindez egy kicsit extravagánsabb köntösbe öltözött, így némileg megváltozott a véleményem arról, hogy mit szeretnék majd megvalósítani.

Bogdán Csaba elárulta, hogy A Dal 2026 élő show-jában Szandi történetesen az ő első, saját tervezésű ruháját viselte, aminek fia nagyon örült; annak pedig még inkább, hogy édesanyját egy kicsit a komfortzóna elhagyásáról is meg tudta győzni.

Azért édesanyámnak van egy határozott stílusa, ezért ahogy ő fogalmaz, egy kicsit »nevelem« őt, hogy egy másik irányt is kipróbáljon, amire szerintem nyitott is. Ő szeret vagányabbul öltözködni, én pedig az elegánsabb vonalat képviselni, ezt a kettőt pedig nagyon jól tudjuk ötvözni szerintem. Megvan az előnye, hogy rá tervezek, hiszen otthon van és mivel én tervezést egyelőre még nem tanultam, ezért mindent magamnak kellett kikísérleteznem.

Szandi gyerekeinek tehát határozott elképzelései vannak az életről és a saját jövőjükről, Szandi lánya például már gyerekkorában tudta, hogy Amerikában akar majd élni és így is történt. Mostanra boldog feleség és hamarosan édesanya is lesz, hiszen nemrég az is kiderült, hogy babát vár. Ifj. Bogdán Csabát természetesen ez a történet is inspirálta.

Gondolkodtam már rajta, hogy fogok egy-két kismamaruhát, meg babaruhát csinálni neki

– mondta mosolyogva, majd hozzzátette: menyasszonyi ruhák tervezésében egyelőre nem gondolkodik, mint mondja, ahhoz tényleg kell egy nagyon erős alap, amit el kell végeznie. Nos az eddigiek alapján Csabi előtt fényes tervezői jövő állhat.