„Azt mondtam, hogy vissza kell mennem”: Hihetetlen halálközeli élményben volt része egy műtőasztalon haldokló nőnek

Egy nő azt állítja, élete során kétszer is „meghalt”, és mindkét alkalommal különös élményeket élt át. Beszámolója szerint a halálközeli élménye közben még arra is emlékszik, hogy a teste fölött lebegve figyelte, amint az orvosok az életéért küzdenek.

A halálközeli élmény alatt a nő lelke a teste felett lebegett – Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik – illusztráció

A halálközeli élmény örökre megváltoztatta a nő életét

Barbara Bartolome már csecsemőként közel került a halálhoz. Mindössze 18 hónapos volt, amikor egy súlyos láz következtében leállt a légzése. Családja elmondása szerint teste elszíneződött és élettelennek tűnt, ám rövid idő elteltével váratlanul újra életjeleket mutatott.

A második eset évtizedekkel később, 31 éves korában történt. Az amerikai Barbara egy hátműtétre készült, amikor komplikációk léptek fel, és a szíve megállt. Elmondása szerint ekkor úgy érezte, mintha elhagyná a testét, és a kórterem mennyezetének közeléből figyelné az eseményeket. Azt állítja, látta, ahogy az orvosok és ápolók kétségbeesetten próbálják újraéleszteni.

Felidézése szerint egy különös lénnyel is kapcsolatba került, miközben az egész jelenetet szemlélte. Úgy emlékszik, az egészségügyi személyzet odalent pánikszerűen dolgozott rajta.

Barbara szerint ekkor gyermekei jutottak eszébe, és úgy érezte, vissza kell térnie hozzájuk. „Azt mondtam, hogy vissza kell mennem” – idézte fel később. Állítása szerint abban a pillanatban, amikor ezt kimondta, a sebésznek sikerült újraindítania a szívét.

Olyan volt, mintha Isten lett volna. Teljes elfogadást, abszolút szeretetet és vigaszt éreztem, amikor mellettem volt. Tiszta lény, tiszta szellem voltam.

A nő hangsúlyozza, hogy korábban soha nem használt tudatmódosító szereket és nem tapasztalt hallucinációkat, ezért meg van győződve arról, hogy amit átélt, az valóságos volt.

Ma már úgy véli, hogy a halálközeli élménye fontos fordulópontot jelentett az életében. Meggyőződése szerint az események arra késztették, hogy újragondolja a kapcsolatait és a jövőjét, végül pedig segítséget nyújtottak számára abban, hogy kilépjen a házasságából – írja a Mirror.