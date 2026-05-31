A BL-döntő sztárjának megvan a véleménye Budapestről

Teljesen lenyűgözte Budapest és a Puskás Aréna az Arsenal labdarúgóját. Declan Rice az 1-1-es döntetlent követően tizenegyespárbajban elbukott BL-döntő után úgy fogalmazott, sikerélmény reményében majd szeretne visszatérni a magyar fővárosba.

Lenyűgözte a budapesti BL-döntő helyszíne Declan Rice-t

BL-döntő: Declan Rice Budapestről és a Puskás Arénáról

Hihetetlen, gyönyörű város

– fogalmazott Budapestről a BL-döntő után Declan Rice.

Az Arsenal angol válogatott labdarúgója felelevenítette, hogy már másodszor járt a magyar fővárosban.

Először az angol válogatottal voltam itt, amikor Magyarország ellen játszottunk. Most másodszorra az Arsenallal érkeztem. Nyilván nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de ez egy fantasztikus város, csodálatos hely és nagyszerű stadion egy ilyen döntő megrendezésére. Remélhetőleg néhány éven belül visszatérhetünk ide, és akkor már sikerélményünk is lesz

– tette hozzá a 27 éves játékos, aki a PSG elleni tizenegyespárbaj során értékesítette a saját büntetőjét. Viszont két társa is hibázott, ami nem fért bele, így az Arsenalnak nem sikerült megszereznie története első Bajnokok Ligája-győzelmét.