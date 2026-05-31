Cooky fia hatalmas mérföldkövet lépett át – özönlöttek a gratulációk
A DJ a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint kisfia elballagott.
Cooky számára az elmúlt hetek szomorúsággal teltek, mint arról korábban beszámoltunk elvesztette édesanyját, ami meglehetősen mélyen érintette. Azonban a pénteki nap némi örömöt csempészett életébe, ugyanis kisfia, Nátán elballagott az óvodából.
„Ma elballagott az óvodából…” – tudatta egy Instagram-posztban a DJ párja, Szécsi Debóra. A kommentekben gratulációk sorozata érkezett a nagyfiúnak, akiről tündéri képeket is megosztottak szülei.
A tegnapi nap is rengeteg izgalmat tartogatott a kis családnak, ugyanis együtt nézték a BL-döntőt. Természetesen nem volt kérdés kinek szurkolnak, Cooky francia gyökereinek köszönhetően a PSG mezében készítettek egy családi fotót.
