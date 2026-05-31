A focista édesapja elszólta magát; Szoboszlainak nem maradt más választása

Szoboszlai Dominik rangsora, Mohammed Abu Fani édesapjának nyilatkozata fia jövőjéről, valamint a Ferencváros idei bajnoki kudarcának bűnbakjairól szóló cikk érdekelte leginkább a Metropol sportrovatának olvasóit a héten.

Szoboszlai Dominik trófea nélkül zárta a szezont Liverpoolban – Fotó: NurPhoto

Szoboszlai Dominik nehéz helyzetbe került

A magyar klasszis egyik legfőbb szponzora, a Red Bull a napokban egy szórakoztató videót osztott meg a Liverpool játékosáról a közösségi médiában. Szoboszlait egy játékra invitálták, amelynek keretében az 1-től 10-ig terjedő skálán kellett rangsorolnia a hozzá köthető futballistákat. A középpályásnak igencsak meggyűlt a baja a feladattal: Kerkez Milost például az utolsó helyre tette, mert az ő neve érkezett utolsóként, így nem maradt más választása. Saját magát pedig csak az ötödik helyre sorolta. A részleteket ezen a linken találod.

Édesapja kikotyogta, hová igazol a Fradi egyik legjobbja

Már hetekkel ezelőtt valószínű volt, hogy a zöld-fehérek izraeli középpályása, Mohammed Abu Fani a nyári átigazolási időszakban távozhat a klubtól. A hét elején azonban a játékos édesapja olyat mondott, melyből gyakorlatilag biztossá vált: fia a szerb Crvena zvezdánál folytatja.

Sztankovics telefonált és gondoskodott arról, hogy egy tiszteletreméltó összeget fizessenek ki, így nyílt meg az út a Crvena zvezda felé

– magyarázta Abu Fani édesapja, gyakorlatilag megerősítve azt a szóbeszédet, miszerint a játékos a szerb klubhoz készül.

A teljes nyilatkozatot és a további részleteket ezen a linken találod.

Dibusz és Gróf nyakába varrták a Fradi bukását

Sorrendben hét bajnoki cím után a Ferencváros elbukta az elsőséget, és a második helyen végzett a labdarúgó NB I-ben. Egy elemzés a két hálóőrt, Dibusz Dénest és Gróf Dávidot okolja a kudarcért. Eszerint az FTC és a Győr között a legnagyobb különbség a kapusposzton volt, minden más pozícióban vagy ugyanúgy, vagy még jobban teljesítettek a fradisták. A teljes elemzésről ezen a linken olvashatsz bővebben.