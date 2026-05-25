Dibusz és Gróf nyakába varrták a Fradi bukását

A Ferencváros egyetlen pont különbséggel szorult a bajnok Győr mögé az NB I tabelláján, Robbie Keane együttese 68 pontot szerzett. Érdekesség, ez a teljesítmény az előző hét idényben elég lett volna az elsőséghez, ezúttal azonban – ha csak minimálisan is – kevésnek bizonyult. Számos értékelés napvilágot látott már, de abban valamennyi megegyezett, hogy a Fradi ezúttal túl sok pontot bukott el hazai környezetben: 16 mérkőzésen kilenc győzelem mellett ötször kikapott, kétszer pedig döntetlenre végzett a Groupama Arénában – a Győr 34, az FTC 29 pontot szerzett odahaza.

Dibusz Dénes hálójában a labda, a Fradi kapusa idén csak átlagos teljesítményt nyújtott

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradi több gólt kapott a vártnál

Eközben egy másik elemzés szerint a Fradi kapusai is gyengébb teljesítményt nyújtottak – írja az M4 Sport.

A ferencvárosi és győri játékosok teljesítményét tekintve a legnagyobb különbséget a kapusposzton lehet fellelni. Minden más pozícióban vagy ugyanúgy, vagy még jobban is teljesítettek a fradisták. A kapuban viszont hatalmas különbség alakult ki, ami nagy hatással volt arra, hogy a Ferencváros végül elveszítette a bajnoki elsőséget. Petras több mint öt góltól mentette meg az ETO-t, míg Megyeri több mint háromtól. Ketten együtt jócskán nyolc gól fölött járnak. Ezzel szemben Dibusz három góllal kapott többet a várhatónál, míg Gróf eggyel. A Ferencváros kapusainak négy góltól kellett volna megmenteniük a csapatot a kapujukra tartó lövések minősége alapján. Ez nem sikerült, ellenben az ETO a Fradinál több mint nyolccal kevesebb gólt kapott, köszönhetően a kapusainak, ez pedig így már 12 gólos különbséget jelent, csak kapusfronton. Emellé, ha odarakjuk, hogy az ETO túlteljesítése nem a támadójátékából fakadt, nem a támadók jártak vízen és rúgtak be minden egyes helyzetet, hanem hátul kaptak jóval kevesebb gólt (kilenccel) a várhatónál, akkor még egyértelműbben kirajzolódik ez a differencia

– írta részletes elemzésében az oldal, amely tehát részben Dibusz Dénes és Gróf Dávid nyakába is varrta a Fradi kudarcát.

A bajnokság befejezése óta Robbie Keane vezetőedző távozott a Fraditól.