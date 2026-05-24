Mélyre süllyedt a Liverpool a bajnokság legvégére

Mohamed Szalah gólpasszal, de nyeretlenül búcsúzott a Liverpool csapatától. Az egyiptomi csatár kilenc év után távozott a klubtól, akárcsak a balhátvéd Andy Robertson. A Liverpool-Brentford találkozó 1-1-es döntetlennel zárult, Szalah gólpaszig jutott.

Mohamed Szalah gólpasszal zárta a Liverpool-Brentford meccset Fotó: Liverpool FC

A Liverpool szezonzárása ugyanolyan volt, mint az egész év. Pocsék, eredménytelen, a gárda az utolsó négy bajnokiján nyeretlen maradt. Így is meglett az ötödik hely, de jelzésértékű, hogy a Vörösök idén 24 ponttal szereztek kevesebbet, mint a bajnoki évben. Tavaly 84, idén 60 ponttal zárt a csapat.

Liverpool-Brentford: Szoboszlai ennek örülhet

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a 83. percben Robertson helyén lépett pályára. A Pool csak annak örülhet, hogy a végére kiszenvedte a tabella ötödik helyét, ezzel pedig bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Érdekesség, hogy a 60 megszerzett pont egy éve a kilencedik helyre lett volna csak elég a bajnokságban.