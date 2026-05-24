RETRO RÁDIÓ

Mélyre süllyedt a Liverpool a bajnokság legvégére

Négy nyeretlen meccsel zárt a címvédő. Mohamed Szalah búcsúja sem sikerült, a Liverpool-Brentford meccs 1-1-es döntetlennel zárult.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 19:23
Módosítva: 2026.05.24. 19:24
mohamed szalah szoboszlai dominik liverpool

Mohamed Szalah gólpasszal, de nyeretlenül búcsúzott a Liverpool csapatától. Az egyiptomi csatár kilenc év után távozott a klubtól, akárcsak a balhátvéd Andy Robertson. A Liverpool-Brentford találkozó 1-1-es döntetlennel zárult, Szalah gólpaszig jutott.

Liverpool-Brentford
Mohamed Szalah gólpasszal zárta a Liverpool-Brentford meccset Fotó: Liverpool FC

A Liverpool szezonzárása ugyanolyan volt, mint az egész év. Pocsék, eredménytelen, a gárda az utolsó négy bajnokiján nyeretlen maradt. Így is meglett az ötödik hely, de jelzésértékű, hogy a Vörösök idén 24 ponttal szereztek kevesebbet, mint a bajnoki évben. Tavaly 84, idén 60 ponttal zárt a csapat.

Liverpool-Brentford: Szoboszlai ennek örülhet

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a 83. percben Robertson helyén lépett pályára. A Pool csak annak örülhet, hogy a végére kiszenvedte a tabella ötödik helyét, ezzel pedig bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Érdekesség, hogy a 60 megszerzett pont egy éve a kilencedik helyre lett volna csak elég a bajnokságban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu