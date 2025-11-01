Szoboszlai mentheti meg a Liverpoolt, visszatér a kezdőcsapatba

Ma este (21.00, Tv: Spíler 1) az Aston Villa ellen lép pályára a Liverpool a Premier League 10. fordulójában – a tét pedig hatalmas. Arne Slot együttese az utóbbi hét meccséből hatot elveszített, így a bajnoki címvédő a forduló előtt csupán a hetedik helyről várta a folytatást. Szoboszlai Dominik a hétközi, Crystal Palace elleni Ligakupa-találkozót kihagyta, ám Arne Slot ezúttal ismét a kezdőcsapatban számít a magyar középpályásra. Kerkez Milos bár megszerzete első liverpooli gólját, az utóbbi időben sok kritikát kap, és is kapott helyet a kezdőben. Azonban egy hatalmas meglepetést is láthatnak a szurkolók a Liverpool összeállításában, ugyan Pécsi Ármin először került be a "Vörösök" Premier League keretében, ezúttal a kispadon kap helyet a fiatal kapus.

Szoboszlai Dominik bekerült a kezdőcsapatba a Liverpool-Aston Villa mérkőzésen Fotó: Carl Recine

Szoboszlai hivatalosan is a Liverpool legjobbja

A mérkőzés előtt hatalmas elismerés érte a magyar válogatott csapatkapitányát: az ESPN frissített listáján a Premier League legjobb ötven játékosa között a nyolcadik helyen végzett, ezzel a Liverpool legmagasabban rangsorolt futballistája lett. Szoboszlai megelőzte többek között Mohamed Szalah-t, Alissont és Virgil van Dijket is.

Liverpool-Aston Villa: Szoboszlai kezd, Kerkez Milos és Pécsi a padon kapott helyet

Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Szoboszlai, Gravenbech - Salah, Gakpo - Ekitike