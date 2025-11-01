A Liverpool ma este (21.00, Tv: Spíler 1) az Aston Villa ellen lép pályára a Premier League 10. fordulójában – és a meccs tétje óriási. Arne Slot csapata a legutóbbi hét találkozójából hatot elveszített, így a bajnoki címvédő jelenleg csak a hetedik helyen áll. A mély gödörből való kilábaláshoz most vezérre van szükség – és úgy tűnik, Szoboszlai Dominik pontosan ebben a szerepben tündökölhet.

Szoboszlai Dominik óriási nemzetközi elismerést kapott a Liverpool-Aston Villa rangadó előtt Fotó: Catherine Ivill - AMA

Szoboszlai hivatalosan is a Liverpool legjobbja

Az ESPN frissítette a Premier League legjobb ötven futballistájának listáját, amelyen Szoboszlai a nyolcadik helyen szerepel, megelőzve csapattársait, köztük Mohamed Szalah-t, Alissont és Virgil van Dijket is. A holland védő egyedüliként követi őt a top 10-ben, a kilencedik helyen.

A sportlap nemcsak elismerte Szoboszlai fejlődését, hanem önkritikát is gyakorolt:

A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc meccsel a szezon kezdete után azonban Szoboszlai egyértelműen a Liverpool legjobb játékosa

– írták.

Az ESPN szerint Szoboszlai minden mutatóban kiemelkedik: eddig 98,44 kilométert futott – ezzel az egész ligában az ötödik –, a sprintek során megtett táv alapján pedig második (3,86 kilométer legalább 25 km/órás sebességgel). Ráadásul azok között, akik legalább 90 kilométert futottak a szezonban, neki a legmagasabb a sprintek aránya - vette észre az Origo.

Egyszerűen fogalmazva: teljesen más szinten van, mint bárki más

– összegezte az amerikai sportlap.

A Liverpoolnak égetően szüksége lesz erre a „más szintre” ma este. Az Aston Villa elleni találkozó sorsdöntő lehet Slot együttese számára – egy újabb vereség akár komoly következményekkel is járhat. Szoboszlai Dominik azonban most nemcsak formájával és státuszával, hanem a hamarosan meghosszabbítandó szerződésével is készen áll arra, hogy vezérként húzza ki csapatát a válságból.

Az ESPN toplistája szerint a Premier League tíz legjobb futballistája: 1. Erling Haaland (Manchester City)

2. Gabriel Magalhaes (Arsenal)

3. Declan Rice (Arsenal)

4. Bukayo Saka (Arsenal)

5. William Saliba (Arsenal)

6. Moisés Caicedo (Chelsea)

7. Bruno Guimaraes (Newcastle)

8. Szoboszlai Dominik (Liverpool)

9. Virgil van Dijk (Liverpool)

10. Bruno Fernandes (Manchester United)