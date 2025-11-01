„Teljesen más szint” - kemény szavakat kapott Szoboszlai a rangadó előtt
Szenzációs elismerést kapott a Liverpool legjobb formában lévő játékosa a szombati, Aston Villa elleni mérkőzése előtt. Szoboszlai Dominikot az ESPN a Premier League tíz legjobb futballistája közé sorolta, ezzel a magyar középpályás lett a klub legmagasabban rangsorolt labdarúgója.
A Liverpool ma este (21.00, Tv: Spíler 1) az Aston Villa ellen lép pályára a Premier League 10. fordulójában – és a meccs tétje óriási. Arne Slot csapata a legutóbbi hét találkozójából hatot elveszített, így a bajnoki címvédő jelenleg csak a hetedik helyen áll. A mély gödörből való kilábaláshoz most vezérre van szükség – és úgy tűnik, Szoboszlai Dominik pontosan ebben a szerepben tündökölhet.
Szoboszlai hivatalosan is a Liverpool legjobbja
Az ESPN frissítette a Premier League legjobb ötven futballistájának listáját, amelyen Szoboszlai a nyolcadik helyen szerepel, megelőzve csapattársait, köztük Mohamed Szalah-t, Alissont és Virgil van Dijket is. A holland védő egyedüliként követi őt a top 10-ben, a kilencedik helyen.
A sportlap nemcsak elismerte Szoboszlai fejlődését, hanem önkritikát is gyakorolt:
A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc meccsel a szezon kezdete után azonban Szoboszlai egyértelműen a Liverpool legjobb játékosa
– írták.
Az ESPN szerint Szoboszlai minden mutatóban kiemelkedik: eddig 98,44 kilométert futott – ezzel az egész ligában az ötödik –, a sprintek során megtett táv alapján pedig második (3,86 kilométer legalább 25 km/órás sebességgel). Ráadásul azok között, akik legalább 90 kilométert futottak a szezonban, neki a legmagasabb a sprintek aránya - vette észre az Origo.
Egyszerűen fogalmazva: teljesen más szinten van, mint bárki más
– összegezte az amerikai sportlap.
A Liverpoolnak égetően szüksége lesz erre a „más szintre” ma este. Az Aston Villa elleni találkozó sorsdöntő lehet Slot együttese számára – egy újabb vereség akár komoly következményekkel is járhat. Szoboszlai Dominik azonban most nemcsak formájával és státuszával, hanem a hamarosan meghosszabbítandó szerződésével is készen áll arra, hogy vezérként húzza ki csapatát a válságból.
Az ESPN toplistája szerint a Premier League tíz legjobb futballistája:
1. Erling Haaland (Manchester City)
2. Gabriel Magalhaes (Arsenal)
3. Declan Rice (Arsenal)
4. Bukayo Saka (Arsenal)
5. William Saliba (Arsenal)
6. Moisés Caicedo (Chelsea)
7. Bruno Guimaraes (Newcastle)
8. Szoboszlai Dominik (Liverpool)
9. Virgil van Dijk (Liverpool)
10. Bruno Fernandes (Manchester United)
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre