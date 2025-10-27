RETRO RÁDIÓ

Kerkez Milos megkapta a magáét, elüldöznék Liverpoolból

Hiába szerezte meg első gólját a Liverpoolban, a magyar védőnek nem jutott sok öröm a Brentford elleni elvesztett mérkőzés után. Kerkez Milost a szurkolók és az angol szakértők is keményen bírálták, sőt voltak, akik már a távozását követelték az Anfieldről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 13:30
Kerkez Milos Liverpool kritika

A Brentford elleni bajnoki sokáig emlékezetes marad Kerkez Milos számára, de nem a legjobb értelemben. A magyar balhátvéd ugyan megszerezte első gólját a Liverpool színeiben, ám Arne Slot együttese 3-2-es vereséget szenvedett, és a meccs után kritikák zúdultak a fiatal játékosra.

Kerkez Milos élete első gólját szerezte a "Vörösök" mezében, mégis elüldöznék a szurkolók a Brentford-Liverpool mérkőzés után
Kerkez Milos élete első gólját szerezte a vörösök mezében, mégis elüldöznék a szurkolók a Brentford–Liverpool-mérkőzés után – Fotó: John Walton - PA Images

A Liverpool-szurkolók közül többen a közösségi médiában estek neki:

Pocsék játékos

írta egy Liverpool-szurkolók.

Robertson jobb nálad

folytatta egy másik.

Takarodj a klubunktól

olvasható Kerkez Milos Instagram-bejegyzése alatt. 

Kerkez Milos ismét célkeresztben

A korábbi angol válogatott Joe Cole és a klubikon Steve McManaman sem kímélte Kerkezt: előbbi „szörnyűnek” nevezte az első félidei teljesítményét, míg utóbbi „borzasztó gyengének” értékelte a játékát. Arne Slot vezetőedző sem várt a mérkőzés végéig: a második félidő közepén lecserélte a sárga lapot is begyűjtő balhátvédet, akinek a helyére Andy Robertson érkezett.

Az angol sajtó egy emberként követelte vissza a skót védőt a kezdőbe. A Daily Mail például egyenesen úgy fogalmazott: 

Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen.

 Kerkez számára tehát keserédesre sikerült az első liverpooli gólja – miközben a hálót végre megtalálta, a helyét a csapatban mintha egyre inkább elveszítené.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu