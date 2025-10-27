Kerkez Milos megkapta a magáét, elüldöznék Liverpoolból

A Brentford elleni bajnoki sokáig emlékezetes marad Kerkez Milos számára, de nem a legjobb értelemben. A magyar balhátvéd ugyan megszerezte első gólját a Liverpool színeiben, ám Arne Slot együttese 3-2-es vereséget szenvedett, és a meccs után kritikák zúdultak a fiatal játékosra.

Kerkez Milos élete első gólját szerezte a vörösök mezében, mégis elüldöznék a szurkolók a Brentford–Liverpool-mérkőzés után – Fotó: John Walton - PA Images

A Liverpool-szurkolók közül többen a közösségi médiában estek neki:

Pocsék játékos

– írta egy Liverpool-szurkolók.

Robertson jobb nálad

– folytatta egy másik.

Takarodj a klubunktól

– olvasható Kerkez Milos Instagram-bejegyzése alatt.

Kerkez Milos ismét célkeresztben

A korábbi angol válogatott Joe Cole és a klubikon Steve McManaman sem kímélte Kerkezt: előbbi „szörnyűnek” nevezte az első félidei teljesítményét, míg utóbbi „borzasztó gyengének” értékelte a játékát. Arne Slot vezetőedző sem várt a mérkőzés végéig: a második félidő közepén lecserélte a sárga lapot is begyűjtő balhátvédet, akinek a helyére Andy Robertson érkezett.

Az angol sajtó egy emberként követelte vissza a skót védőt a kezdőbe. A Daily Mail például egyenesen úgy fogalmazott:

Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen.

Kerkez számára tehát keserédesre sikerült az első liverpooli gólja – miközben a hálót végre megtalálta, a helyét a csapatban mintha egyre inkább elveszítené.