Kerkez Milos megkapta a magáét, elüldöznék Liverpoolból
Hiába szerezte meg első gólját a Liverpoolban, a magyar védőnek nem jutott sok öröm a Brentford elleni elvesztett mérkőzés után. Kerkez Milost a szurkolók és az angol szakértők is keményen bírálták, sőt voltak, akik már a távozását követelték az Anfieldről.
A Brentford elleni bajnoki sokáig emlékezetes marad Kerkez Milos számára, de nem a legjobb értelemben. A magyar balhátvéd ugyan megszerezte első gólját a Liverpool színeiben, ám Arne Slot együttese 3-2-es vereséget szenvedett, és a meccs után kritikák zúdultak a fiatal játékosra.
A Liverpool-szurkolók közül többen a közösségi médiában estek neki:
Pocsék játékos
– írta egy Liverpool-szurkolók.
Robertson jobb nálad
– folytatta egy másik.
Takarodj a klubunktól
– olvasható Kerkez Milos Instagram-bejegyzése alatt.
Kerkez Milos ismét célkeresztben
A korábbi angol válogatott Joe Cole és a klubikon Steve McManaman sem kímélte Kerkezt: előbbi „szörnyűnek” nevezte az első félidei teljesítményét, míg utóbbi „borzasztó gyengének” értékelte a játékát. Arne Slot vezetőedző sem várt a mérkőzés végéig: a második félidő közepén lecserélte a sárga lapot is begyűjtő balhátvédet, akinek a helyére Andy Robertson érkezett.
Az angol sajtó egy emberként követelte vissza a skót védőt a kezdőbe. A Daily Mail például egyenesen úgy fogalmazott:
Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen.
Kerkez számára tehát keserédesre sikerült az első liverpooli gólja – miközben a hálót végre megtalálta, a helyét a csapatban mintha egyre inkább elveszítené.
