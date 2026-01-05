Ítéletet mondott a görögök magyar hőse Varga Barnabásról

Hamarosan bemutatják Görögországban az AEK Athén csapatánál Varga Barnabást. A Fradi csatára vasárnap este érkezett a görög fővárosba, ahol már a helyi klub sáljával fotózták a válogatott játékost. A klubnál negyven évvel ezelőtt már volt egy magyar kedvenc.

Varga Barnabást örömmel fogadták Fotó: gazzetta

A klubot a 70-es években egy évig edzette Puskás Ferenc, majd 1984 és 1987 között Esterházy Márton volt a hellásziak csatára. A korábbi válogatott játékos szerint remek üzletet kötnek a felek.

Ezúttal mindkét fél jól járt, az AEK a leendő Varga-gólokkal alighanem megcélozza a bajnoki címet

– fogalmazott a 29-szeres válogatott Esterházy azzal kapcsolatban, hogy az athéniak jelenleg is élen állnak az ottani bajnokságban. A korábbi kiváló támadó elmondta, amikor a Honvédból az AEK-hoz került, az ottani védők olykor túllépték a sportszerűség határait, de mára a labdaszerzések technikája, módszerei sokat finomodtak.

Varga fejjátékából külön kell készülniük a görög bekkeknek. Aki a fejes góljait megpróbálja megakadályozni, az gyakorolja a magasugrást, mert Barni 50 centivel magasabbra emelkedik náluk

– mondta a Metropolnak Esterházy.

Varga Barnabás hamar kedvenccé válik

Esterházy arra a kérdésünkre, Varga három és fél éves görögországi szereplése során vajon hány góllal örvendezteti meg az AEK-híveket, ezt válaszolta: sokkal, és pontosan ugyanolyan közönségkedvenc lesz, mint amilyen a magyar bajnokságban volt.