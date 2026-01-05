RETRO RÁDIÓ

Ítéletet mondott a görögök magyar hőse Varga Barnabásról

Tökéletes közeg várja az AEK Athénnál válogatott csatárunkat, ígéri Esterházy Márton. Szerinte Varga Barnabás a görög főváros kedvence lesz.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.05. 13:30
labdarúgás Varga Barnabás AEK Athén Esterházy márton

Hamarosan bemutatják Görögországban az AEK Athén csapatánál Varga Barnabást. A Fradi csatára vasárnap este érkezett a görög fővárosba, ahol már a helyi klub sáljával fotózták a válogatott játékost. A klubnál negyven évvel ezelőtt már volt egy magyar kedvenc.

Varga Barnabást örömmel fogadták
Varga Barnabást örömmel fogadták Fotó: gazzetta

A klubot a 70-es években egy évig edzette Puskás Ferenc, majd 1984 és 1987 között Esterházy Márton volt a hellásziak csatára. A korábbi válogatott játékos szerint remek üzletet kötnek a felek.

Ezúttal mindkét fél jól járt, az AEK a leendő Varga-gólokkal alighanem megcélozza a bajnoki címet

– fogalmazott a 29-szeres válogatott Esterházy azzal kapcsolatban, hogy az athéniak jelenleg is élen állnak az ottani bajnokságban. A korábbi kiváló támadó elmondta, amikor a Honvédból az AEK-hoz került, az ottani védők olykor túllépték a sportszerűség határait, de mára a labdaszerzések technikája, módszerei sokat finomodtak.

Varga fejjátékából külön kell készülniük a görög bekkeknek. Aki a fejes góljait megpróbálja megakadályozni, az gyakorolja a magasugrást, mert Barni 50 centivel magasabbra emelkedik náluk

– mondta a Metropolnak Esterházy. 

Varga Barnabás hamar kedvenccé válik

Esterházy arra a kérdésünkre, Varga három és fél éves görögországi szereplése során vajon hány góllal örvendezteti meg az AEK-híveket, ezt válaszolta: sokkal, és pontosan ugyanolyan közönségkedvenc lesz, mint amilyen a magyar bajnokságban volt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
