Ebből balhé lesz: Mohamed Szalah kinevette Arne Slot döntését

Nem viselte jól a lecserélését az egyiptomi klasszis. Mohamed Szalah ismét összetűzésbe keveredhet Arne Slottal, az FC Liverpool vezetőedzőjével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Módosítva: 2026.02.24.
mohamed szalah arne slot liverpool

A Liverpool 1-0-ra legyőzte a Nottingham Forestet, ám a lefújás után nem a három pont, hanem egy sokatmondó jelenet került a reflektorfénybe. A 77. percben Arne Slot vezetőedző úgy döntött, lecseréli a Vörösök egyiptomi klasszisát, Mohamed Szalah-t. A támadó nehezen viselte a döntést: a pálya szélén gúnyos mosollyal, szemmel látható iróniával reagált, majd a kispadon ülve is végig hasonló arckifejezéssel követte a mérkőzés hajráját. Szalah gesztusa természetesen nem maradt visszhang nélkül – az angol sajtó azonnal felkapta az esetet.

Mohamed Szalah (jobbra) gúnyosan mosolyog a lecserélése után
Mohamed Szalah (jobbra) gúnyosan mosolyog a lecserélése után Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szalah ismét pipa lett Arne Slotra

Nem előzmény nélküli a feszültség Mohamed Szalah és Arne Slot között. Az egyiptomi klasszis korábban a kamerák előtt élesen bírálta a holland szakembert, miután huzamosabb ideig nem kapott helyet a kezdőcsapatban. A nyilvános kritika hetekig tartó adok-kapokot indított el a sajtóban, sőt olyan híresztelések is napvilágot láttak, miszerint Szalah csak abban az esetben marad a Liverpool játékosa, ha a klub meneszti Slotot. Mindez még azelőtt történt, hogy a Liverpool ikonja elutazott volna az Afrikai Nemzetek Kupája tornára, ahol az egyiptomi válogatott végül a 4. helyen zárt. Amikor Szalah visszatért Angliába, úgy tűnt, a felek rendezték a nézeteltéréseiket, és a hangsúly ismét a pályán nyújtott teljesítményre helyeződött.

A mostani jelenet azonban újra felszínre hozhatja a régi sebeket. Szalah nem rejtette véka alá csalódottságát a lecserélésekor: nem fogott kezet Slotttal, majd a hajrá perceit látványos jókedvvel, nevetgélve követte a kispadon, többek között Cody Gakpo társaságában. A gesztus sokak szerint inkább volt üzenetértékű, mint ártatlan reakció – és ismét olajat önthet a tűzre.

Szalah negatív rekordot döntött meg

Az egyiptomi sztár lecserélésnek statisztikai következménye is lett. Azzal, hogy a 77. percben elhagyta a pályát, biztossá vált, hogy ezen a meccsen sem talál be, így a Liverpool–Nottingham Forest-mérkőzés újabb állomása lett negatív sorozatának. Mohamed Szalah immár 9 bajnoki mérkőzés óta gólképtelen a Premier League-ben, ami pályafutása leghosszabb góltalansági szériája az angol élvonalban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
