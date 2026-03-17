Vége a tavaszi álomnak: durva lehűlés söpör végig az országon, havazás is jöhet
Egy időre véget ér a tavaszias idő, borongós napokra számíthatunk.
Búcsút inthetünk a korai tavasznak, ugyanis a héten komoly lehűlés és viharos szél határozza meg az időjárás alakulását. A napsütést szürkeség váltja fel, és néhol még a hó is előkerülhet – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.
Milyen időjárásra számíthatunk a hét folyamán?
A következő napokban az időjárás nem lesz kegyes hozzánk: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és kelet felől szórványosan várható eső, zápor, sőt néhol hózápor is előfordulhat. A hangulatot tovább rontja, hogy sokfelé erős lesz az északi, északkeleti szél, a hőmérséklet pedig jelentősen, 7 és 15 fok közé esik vissza.
A hét második felében az alábbiak szerint alakulnak a napjaink:
Kedd
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és kelet felől szórványosan várható eső, zápor, sőt néhol hózápor is lehet. Sokfelé erős lesz az északkeleti szél, a hőmérséklet pedig jelentősen, 7 és 15 fok közé esik vissza.
Szerda
Kezdetben borongós lesz az ég, és újabb zápor is előfordulhat. Később északkelet felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen bukkan elő a nap, de az erős szél miatt a 14 fokos maximumot hidegebbnek érezzük majd.
Csütörtök
Változóan felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A reggel kifejezetten csípős lesz (mindössze 3 fok), délután pedig 14 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
Péntek
Marad a változó felhőzet és a 14 fok körüli csúcsérték, azonban jó hír, hogy az északkeleti szél végre gyenge marad, így kellemesebb lesz a hőérzetünk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre