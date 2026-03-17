Vége a tavaszi álomnak: durva lehűlés söpör végig az országon, havazás is jöhet

Búcsút inthetünk a korai tavasznak, ugyanis a héten komoly lehűlés és viharos szél határozza meg az időjárás alakulását. A napsütést szürkeség váltja fel, és néhol még a hó is előkerülhet – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A hét közepén szeles, borongós időjárásra számíthatunk Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Milyen időjárásra számíthatunk a hét folyamán?

A következő napokban az időjárás nem lesz kegyes hozzánk: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és kelet felől szórványosan várható eső, zápor, sőt néhol hózápor is előfordulhat. A hangulatot tovább rontja, hogy sokfelé erős lesz az északi, északkeleti szél, a hőmérséklet pedig jelentősen, 7 és 15 fok közé esik vissza.

A hét második felében az alábbiak szerint alakulnak a napjaink:

Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és kelet felől szórványosan várható eső, zápor, sőt néhol hózápor is lehet. Sokfelé erős lesz az északkeleti szél, a hőmérséklet pedig jelentősen, 7 és 15 fok közé esik vissza.

Szerda

Kezdetben borongós lesz az ég, és újabb zápor is előfordulhat. Később északkelet felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen bukkan elő a nap, de az erős szél miatt a 14 fokos maximumot hidegebbnek érezzük majd.

Csütörtök

Változóan felhős időre van kilátás általában többórás napsütéssel, csapadék nélkül. A reggel kifejezetten csípős lesz (mindössze 3 fok), délután pedig 14 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Péntek

Marad a változó felhőzet és a 14 fok körüli csúcsérték, azonban jó hír, hogy az északkeleti szél végre gyenge marad, így kellemesebb lesz a hőérzetünk.