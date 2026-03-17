Megmondta a véleményét a Fradiról a Barca edzője

A Ferencváros labdarúgócsapata szerdán (16.30, tv: M4 Sport), a Braga vendégeként 2-0-s előnyről kezdi az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóját. A nagy meccs kapcsán hazájában megszólaltatták az esélyekről Barca Academy Hungary portugál edzőjét, Ricardo Gil Moreirát, aki a helyszínen tekintette meg a Fradi elleni Üllői úti odavágót.

Fordíthat a Braga a Fradi ellen, de nem lesz könnyű dolga a Magyarországon dolgozó portugál edző szerint Fotó: Tumbász Hédi

A bravúros nyolc közé jutásért küzdő Fradi előnyét behozhatónak tartja a portugál futballszakember, de figyelmezteti a Bragát, hogy nehéz dolga lesz Robbie Keane csapata ellen. Ricardo Gil Moreira számára már csak azért is szimpatikus a Fradi-rivális labdatartásra és rövid passzos játékra épülő stílusa, mert az hasonlít a magyarországi Barcelona-akadémián is képviselt, egykor Pep Guardiola által a katalánoknál tökélyre fejlesztett tiki-takára. Ez persze nem véletlen: a spanyol szakvezető, Carlos Vicens tavaly nyárig éveken át Guardiola pályaedzője volt a Manchester Citynél.

Nehéz dolga lesz a Bragának a feltüzelt Fradi ellen

– A Braga fáradhatatlan szurkolói mellett ültem, de a feszült hangulat a Ferencváros javára döntött. A hazai drukkerek pokoli atmoszférát teremtettek, amelyet 51 évnyi európai sikertelenség is táplált. A csapatuk is erős volt érzelmileg, mindenki fel volt tüzelve. Robbie Keane jól állította össze a gárdát, lezárva minden területet a vonalak között és a széleken, és kihasználva a Braga-védelem réseit. A Braga igyekezett hű maradni a játékstílusához, türelmesen passzolgatott, de kevesebb gólszerzési lehetőséget alakított ki, mint amire számítani lehetett.

A Braga képes fordítani a párharcot, ez természetesen sikerülhet, de nehéz feladat lesz

– mondta az O'Jogónak a Budapesten dolgozó, 37 éves portugál utánpótlásedző, aki szerint a Fradi képes volt megújulni legjobbjai, Varga Barnabás (AEK Athen) és Tóth Alex (Bournemouth) téli távozása után; elsősorban a korábban mellőzött Mohammed Abu Fani és Bamidele Yusuf, illetve az újonnan igazolt Mariano Gómez beépítésével. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a Braga egyénileg rendkívül képzett játékosokkal próbálhat meg fordítani a magyar bajnokcsapat ellen, elsősorban válogatott játékosai, a portugál Ricardo Horta és Joao Moutinho, az uruguayi Rodrigo Zalazar és a spanyol Pau Víctor személyében.