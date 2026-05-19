Mi van Milák Kristóf kezén?! Különös felvétel bukkant fel az úszósztárról – Videó

A Duna Arénában szeli a vizet a Honvéd kétszeres olimpiai bajnoka. Milák Kristóf teknőccel úszva készül Monacóba.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.05.19. 20:45
Látványos, már-már művészi felvételeken látható Milák Kristóf klubja, a Budapesti Honvéd közösségi oldalán. A Duna Aréna medencéjében, víz alatti kamerával készült képsorok egyikén az is megfigyelhető, hogy Szabó Álmos edző versenyzője a kezére erősített különleges segédeszközökkel úszik.

Milák Kristóf javában készül a monacói úszóversenyre (Fotó: Derencsényi István)

„Edzésben Milák Kristóf!” – kommentálta a Honvéd a Milákról az Instagramra feltöltött videót.

A hozzászólók között is akadnak kíváncsiskodók: „Mi van a kezén?” 

Mint kiderült, a teknőc (avagy teki) nevű magyar találmányról van szó, amely a domború kialakításával csökkenti a tenyér ellenállását, edzések során ezzel segít fejleszteni a kartempót.

Monacóban folytatja Milák Kristóf

Milák Kristóf egyébként áprilisban nagy visszatérőként négy arannyal zárta az országos bajnokságot, legközelebb pedig a nagy hagyományú Mare Nostrum úszóversenyen indul (szombat-vasárnap Monacóban kezdődik, majd jövő hét közepén Barcelonában, a hétvégén pedig Canet-en-Roussillonban folytatódik a pénzdíjas sorozat).

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
