Mi van Milák Kristóf kezén?! Különös felvétel bukkant fel az úszósztárról – Videó
A Duna Arénában szeli a vizet a Honvéd kétszeres olimpiai bajnoka. Milák Kristóf teknőccel úszva készül Monacóba.
Látványos, már-már művészi felvételeken látható Milák Kristóf klubja, a Budapesti Honvéd közösségi oldalán. A Duna Aréna medencéjében, víz alatti kamerával készült képsorok egyikén az is megfigyelhető, hogy Szabó Álmos edző versenyzője a kezére erősített különleges segédeszközökkel úszik.
„Edzésben Milák Kristóf!” – kommentálta a Honvéd a Milákról az Instagramra feltöltött videót.
A hozzászólók között is akadnak kíváncsiskodók: „Mi van a kezén?”
Mint kiderült, a teknőc (avagy teki) nevű magyar találmányról van szó, amely a domború kialakításával csökkenti a tenyér ellenállását, edzések során ezzel segít fejleszteni a kartempót.
Monacóban folytatja Milák Kristóf
Milák Kristóf egyébként áprilisban nagy visszatérőként négy arannyal zárta az országos bajnokságot, legközelebb pedig a nagy hagyományú Mare Nostrum úszóversenyen indul (szombat-vasárnap Monacóban kezdődik, majd jövő hét közepén Barcelonában, a hétvégén pedig Canet-en-Roussillonban folytatódik a pénzdíjas sorozat).
