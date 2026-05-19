Mi van Milák Kristóf kezén?! Különös felvétel bukkant fel az úszósztárról – Videó

Látványos, már-már művészi felvételeken látható Milák Kristóf klubja, a Budapesti Honvéd közösségi oldalán. A Duna Aréna medencéjében, víz alatti kamerával készült képsorok egyikén az is megfigyelhető, hogy Szabó Álmos edző versenyzője a kezére erősített különleges segédeszközökkel úszik.

Milák Kristóf javában készül a monacói úszóversenyre (Fotó: Derencsényi István)

„Edzésben Milák Kristóf!” – kommentálta a Honvéd a Milákról az Instagramra feltöltött videót.

A hozzászólók között is akadnak kíváncsiskodók: „Mi van a kezén?”

Mint kiderült, a teknőc (avagy teki) nevű magyar találmányról van szó, amely a domború kialakításával csökkenti a tenyér ellenállását, edzések során ezzel segít fejleszteni a kartempót.

Monacóban folytatja Milák Kristóf

Milák Kristóf egyébként áprilisban nagy visszatérőként négy arannyal zárta az országos bajnokságot, legközelebb pedig a nagy hagyományú Mare Nostrum úszóversenyen indul (szombat-vasárnap Monacóban kezdődik, majd jövő hét közepén Barcelonában, a hétvégén pedig Canet-en-Roussillonban folytatódik a pénzdíjas sorozat).