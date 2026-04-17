Kiderült Milák Kristóf titka: ezt súgta legyőzöttje fülébe a dobogón

Az eredményhirdetéskor hajolt oda riválisához a nagy bajnok. A másodikként végzett Németh Nándor elárulta, mit mondott neki Milák Kristóf: ráfekszik a 100 gyorsra?

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.17. 11:15
Módosítva: 2026.04.17. 11:21
milák kristóf németh nándor úszó-ob Szabó Álmos

Csütörtökön Milák Kristóf és Németh Nándor csatája vitte a prímet a soproni úszó országos bajnokságán. A 100 méteres gyorsúszás döntőjét végül Milák nyerte nagy hajrával és 48,36 másodperces időeredménnyel, mindössze nyolc századdal megelőzve a királyszámban világbajnoki bronzérmes, párizsi olimpiai negyedik Némethet. Utóbbi a Magyar Nemzetnek elárulta, mit súgott neki legyőzője az eredményhirdetéskor, a dobogó tetején.

Németh Nándor (balra) nem titkolja, mit súgott neki mellőle a 100 gyorson aranyérmes Milák Kristóf       Fotó: MÚSZ/Istvan Derencsenyi

A fő számától, a 200 pillangó döntőjétől visszalépett Milák Kristóf egyéves kihagyás után tért vissza a versenyzéshez (legutóbb a tavaly, kaposvári úszó-ob-n szerepelt). Mégis megelőzte a középdöntőben még nála jobbat úszott Németh Nándort, mögöttük pedig Szabó Szebasztian végzett harmadikként. Milák az eredményhirdetéskor előbb megölelte a bronzérmes Szabót, majd a dobogó legfelső fokára lépve jól láthatóan odasúgott valamit a világversenyeken 100 gyorson rendre remekelő, most ezüstig jutott Némethnek.

Milák Kristóf ráfekszik a 100 gyorsra?

Azt mondta, hogy 46-ig meg sem állunk

– árulta el Németh a Magyar Nemzetnek, utalva arra, hogy ezek szerint Milák a 46 másodperccel kezdődő időt veszi célba (nem kis vállalás, hiszen a magyar csúcsot 47,47-tel tartja Milák: 2022-ben ezzel lett ezüstérmes a római Európa-bajnokságon).

– Érdekel minket a szám, ezért tovább kell fejlesztenünk ezt az úszást – mondta a 100 gyorsról Milák edzője, Szabó Álmos az M4 Sport adásában.

– Remélem, hogy visszakapjuk azt a Kristófot, aki régen volt. Azért látszik, hogy edz, mert 48,3-at nem úszik csak úgy az ember. Én biztos nem. Ő dönti el, de az látszik, hogy ha egyszer beleáll a munkába, akkor nincs megállás, és olyan időkre képes, amiket láttunk már tőle jó párszor – mondta Németh Nándor.

 

