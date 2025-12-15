„Elköszönhet az úszástól” – Milák Kristóf edzője riasztó dolgot jósolt
Már soha többé nem látjuk ötkarikás játékokon az úszózsenit? Korábbi edzője nem tartja elképzelhetetlennek Milák Kristóf visszavonulását.
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf egykori edzője szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az úszó elköszön a sportágtól. A 25 éves klasszis az elmúlt napokban ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy hosszabb ideje nem végez vízi edzéseket. Ez a helyzet klubját, a Budapest Honvédot is lépésre kényszerítette: az egyesület elnöke, Gergely István ugyanis ultimátumot adott a sportolónak. A hírek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Milák fizetését felfüggesztik, amennyiben nem tér vissza mielőbb a munkához. Az ügy kapcsán most megszólalt korábbi edzője, Selmeci Attila is.
Milák Kristóf végleg elköszön?
Az SzPress Hírszolgálat megkeresésére Selmeci, aki Milákot első olimpiai érmeihez segítette, egy meglehetősen borúlátó forgatókönyvet is felvázolt.
Vegyük a legrosszabbat előre, mert az is benne van a kalapban. Amennyiben Kristóf úgy döntött, hogy még egy olimpiai felkészülésre nem bírja rávenni magát, a magyar sport óriási veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ebben az esetben úgy kell megnyilvánulnia, ahogy egy olimpiai bajnoknak, egy igazmondó sportlegendának. Nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni.
Selmeci hozzátette: megérzései szerint a döntésnek többféle kimenetele lehet.
Sejtek valamit, aminek jó és rossz is lehet a kimenetele. Arra számítok, hogy szeretné a végső döntésének meghozatalával jövő tavaszig kivárni, felmérni, hogy hol tartanak az ellenfelek, feltűnik-e új éremvadász, akivel mindenképpen számolni kell. Egy biztos: ha úgy ítéli meg a maga helyzetét, hogy Los Angelesben harmadiknál jobb nem lehet, nem fog erőlködni, gyorsan elköszönhet az úszástól. Hacsak nem tesz úgy, ahogy Párizs előtt tette, aminek egy-egy arany- és ezüstérem lett az eredménye.
Az SzPress elérte Virth Balázst is, aki 2021 és 2024 között felelt a világcsúcstartó felkészüléséért, de ő nem akart jóslatokba bocsátkozni egykori tanítványa jövőjével kapcsolatban, míg jelenlegi mestere, Szabó Álmos egyáltalán nem nyilatkozott az ügyben.
Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki az utóbbi időben kerülte Milákot érintő kérdéseket, most mondott néhány szót az úszóról:
„Szeretném, ha visszajönne az a legnagyobb úszónk, aki akkora, amilyet még a Föld nem látott” – fogalmazott az Infostartnak, majd hozzátette: Milák visszatérése az egyik legnagyobb vágya 2026-ra.
Jövőre a párizsi Európa-bajnokság lesz az év legrangosabb versenye, kérdés azonban, mennyire tudja motiválni Milákot, aki a 2024-es kontinenstornán ugyan ott volt, viszont az előző három világbajnokságot kihagyta.
