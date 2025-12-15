„Elköszönhet az úszástól” – Milák Kristóf edzője riasztó dolgot jósolt

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf egykori edzője szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az úszó elköszön a sportágtól. A 25 éves klasszis az elmúlt napokban ismét reflektorfénybe került, miután kiderült, hogy hosszabb ideje nem végez vízi edzéseket. Ez a helyzet klubját, a Budapest Honvédot is lépésre kényszerítette: az egyesület elnöke, Gergely István ugyanis ultimátumot adott a sportolónak. A hírek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Milák fizetését felfüggesztik, amennyiben nem tér vissza mielőbb a munkához. Az ügy kapcsán most megszólalt korábbi edzője, Selmeci Attila is.

Milák Kristóf a 2024-es olimpiáról egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza Fotó: Csudai Sándor

Milák Kristóf végleg elköszön?

Az SzPress Hírszolgálat megkeresésére Selmeci, aki Milákot első olimpiai érmeihez segítette, egy meglehetősen borúlátó forgatókönyvet is felvázolt.

Vegyük a legrosszabbat előre, mert az is benne van a kalapban. Amennyiben Kristóf úgy döntött, hogy még egy olimpiai felkészülésre nem bírja rávenni magát, a magyar sport óriási veszteséget kénytelen elkönyvelni. Ebben az esetben úgy kell megnyilvánulnia, ahogy egy olimpiai bajnoknak, egy igazmondó sportlegendának. Nagyon remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni.

Selmeci hozzátette: megérzései szerint a döntésnek többféle kimenetele lehet.

Sejtek valamit, aminek jó és rossz is lehet a kimenetele. Arra számítok, hogy szeretné a végső döntésének meghozatalával jövő tavaszig kivárni, felmérni, hogy hol tartanak az ellenfelek, feltűnik-e új éremvadász, akivel mindenképpen számolni kell. Egy biztos: ha úgy ítéli meg a maga helyzetét, hogy Los Angelesben harmadiknál jobb nem lehet, nem fog erőlködni, gyorsan elköszönhet az úszástól. Hacsak nem tesz úgy, ahogy Párizs előtt tette, aminek egy-egy arany- és ezüstérem lett az eredménye.

Az SzPress elérte Virth Balázst is, aki 2021 és 2024 között felelt a világcsúcstartó felkészüléséért, de ő nem akart jóslatokba bocsátkozni egykori tanítványa jövőjével kapcsolatban, míg jelenlegi mestere, Szabó Álmos egyáltalán nem nyilatkozott az ügyben.

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki az utóbbi időben kerülte Milákot érintő kérdéseket, most mondott néhány szót az úszóról: