Már a visszavonulást emlegetik, kiderült, verseny helyett így edz Milák Kristóf

Tavasz óta nem láttuk versenyezni a kétszeres olimpiai bajnok úszót. Milák Kristóf edzője mindenkit megnyugtatott.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.03. 15:45
Milák Kristóf olimpiai világbajnokság

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf mindössze egyetlen versenyen indult el tavalyi, párizsi sikere óta. Az úszó áprilisban a nagypályás országos bajnokságon vett részt, azóta sorozatban a harmadik világbajnokságát is kihagyta, s nem lesz ott szerdától Debrecenben, a rövidpályás ob-n sem. A szövetségi kapitánnyal, Sós Csabával sem beszél a terveiről. 

Milák Kristóf újabb versenyt hagy ki
Milák Kristóf újabb versenyt hagy ki Fotó: Derencsényi István

A nagymedencés világversenyeken 2-2 olimpiai arany- illetve ezüstérmet szerzett Milák Kristóf klubedzőjét, Szabó Álmost mindhiába kerestük versenyzője távolmaradása okai kapcsán, tudniillik telefonos hívásainkra, illetve sms-seinkre nem válaszolt

A mindig előzékeny Zala György, az olimpiai aranyérmes úszó erőnléti edzője, a kenusportban két olimpiai harmadik helyezésre, világ- és Európa-bajnoki diadalaira büszke szakember elárulta: Milák vele továbbra is serényen edz.

Milák Kristóf keményen gyúr, no de mikor úszik?

Rendszeresen együtt dolgozunk, így például szombaton, tehát mindenszentek napján is edzést vezényeltem Kristófnak. A felsőteste izomzatát erősítettük, de hogy benevezték-e a bajnokságra, ezt sem ő, sem más nem tudatta velem. A vizes gyakorlásról, az úszásról ugyanis nem ejtek szót Kristóffal

- tudatta a Metropollal Milák erőnléti edzője.

A rajongók mindeközben attól is tartanak, hogy a nagy bajnok szép csendben abbahagyja karrierjét. Egy, a neve elhallgatását kérő sportági bennfenntestől megtudtuk, hogy Milák nem tervezi úszópályafutása végleges feladását.

Milák Kristóf először 2023 nyarán jelezte, nem érzi magát olyan formában, hogy elutazzon a világbajnokságra. Közvetlenül az olimpia előtt tért vissza a versenyzéshez, Párizsban arany- és ezüstérmet is szerzett. A játékok után szakított edzőjével, Virth Balázzsal, azóta Szabó Álmos dolgozik vele. 

 

