„Ez a bajunk” – kitálalt a kapitány Milák Kristóf hiányáról

Újra csalódniuk kell a magyar szurkolóknak, sorozatban a harmadik világbajnokságot is kihagyja a magyar úszás jelenlegi királya. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf Fukuoka és Doha után Szingapúrral kapcsolatban sem érezte úgy, hogy nyerő formában van. Pedig áprilisban ott volt az országos bajnokságon, ahol nem lehetett panasz a teljesítményére.

Milák Kristóf saját megítélése szerint nincs formában (Fotó: Derencsényi István)

Sós Csaba szövetségi kapitány az InfoRádió műsorában beszélt a szingapúri esélyekről, s kitért Milákra is. A szakember elismerte, hogy a tavalyi, pesszimista jóslataira a bajnok Párizsban arany- és ezüstéremmel cáfolt rá, ezért most nem is szeretne elhamarkodottan ítéletet mondani. Az persze természetes, hogy hiányozni fog neki a medencéből a sportoló.

Milák Kristóf nem indul a világbajnokságon, ez a bajunk. Persze, hogy fáj, hiszen az, amit a vízben ő tud, annak senki nincs a közelében, akár Leon Marchand sem. Nekem az a dolgom, hogy figyelem őt. Annak mégiscsak volt pozitív üzenete, hogy az országos bajnokságon részt vett. Nagyon remélem, hogy minél előbb láthatjuk őt rangos nemzetközi versenyen, hiszen nem csak a szurkolóknak, neki is örömet jelent, ha úszhat

– nyilatkozta a rádiónak Sós Csaba.

A vizes világbajnokság Szingapúrban a vízilabdázók meccseivel el is kezdődött, a medencés úszók július 26-án rajtolnak.