Kényes kérdés, Milák Kristófról csak az elnökök beszélhetnek

Sós Csaba szövetségi kapitány a Metropolnak azzal kezdte, hogy az olimpiai bajnok Milák Kristófról, nem beszél(het), mert köti egy megállapodás.

Milák Kristóf nem indul a vb-n Fotó: Derencsényi István

Csak az elnök úr, Wladár Sándor és a Budapesti Honvéd klubelnöke, Gergely István adhat információt Milák Kristófról

– szögezte le a kapitány.

Milák Kristóf esete bárkivel előfordulhat

Milák edzője, Szabó Álmos korábban elárulta, a kétszeres olimpiai bajnok úszó jelezte neki, hogy nem kíván indulni a szingapúri vb-n.

"Mi ezt megbeszéltük. Jelezte ilyen irányú szándékát, ebben támogatom őt. Tegye mindenki a szívére a kezét. Bárkivel előfordulhat, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezte. Úgy vágtunk neki az évnek, hogy nem mondtuk biztosra a vb-szereplést" - magyarázta Szabó.

Sós Csaba azt is elárulta, hogy rövid villámlátogatásra ugyan hazatér Somorjáról, de azonnal utazik is vissza, ugyanis az ifjúsági Európa-bajnokságon versenyző magyarokra - és persze az ellenfelekre is – kíváncsi.

"Természetesen már teljes mellszélességgel a szingapúri világbajnokságra készülünk, de azért nem szabad elfeledkezni az utánpótlás versenyzőinkről, akik már igenis kopogtatnak a legjobbak kapujának ajtaján. Nem árulok el titkot, számítok rájuk a jövőben, akár már a júliusi vébén is. Csak még nem mondhatom el kikre, ugyanis vasárnap lesz kerethirdetés" - árulta el a 68 éves szakember.

A kapitány elmondta, egyfajta generációváltáson esik át a sportág, de ezt már annak idején is elmondta, hogy ez történik folyamatosan.

"2017 óta teljesen lecserélődött a mezőny, de nem kell túlságosan izgulnunk, hiszen az elődjeink szuper rendszert dolgoztak ki, amelynek alapján tudatosan dolgozhattak az edzőink. Ennek köszönhetően folyamatosan jöttek a fiatalok, akikből nagy versenyzők lettek. Szabadjon kiemelnem, hogy a tehetségek a világon mindenhol születnek, csak nem mindegy, hogy milyen szakemberek segítik a fejlődésüket. Nálunk, köszönet még egyszer az elődöknek, fantasztikus edzőkkel dolgozhatunk" – emelte ki a szövetségi kapitány.

Sós Csaba hozzátette, a csapat a világbajnokság előtt tíz napra a Fülöp-szigeti edzőtáborba vonul, mondhatni akklimatizálódni, hogy aztán a szingapúri medencében újabb örömöt szerezzenek a magyar szurkolóknak.

Irigyelnek bennünket, hogy Fülöp-szigetek, meg Szingapúr. Lehet is, hiszen a szállodán és az uszodán kívül mást nemigen látunk, majd, de nem is turistáskodni megyünk olyan messzire

– mondta nevetve, és azt is elárulta, aranyérmet is vár a vb-n.