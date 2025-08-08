RETRO RÁDIÓ

Szalah buktatta le, mi történt Szoboszlai Dominik lábával?

A TikTok-on futótűzként terjed Mohamed Szalah fotója. A Liverpool drukkerei a szívükhöz kaptak, úgy látták Szoboszlai Dominikot, ahogy eddig sosem.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 07:30
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Mohamed Szalah fotója robbantotta fel a netet a Liverpool drukkereinek körében. A gárda egyiptomi csatára az ázsiai túráról készített egy galériát az Instagram-oldalára, az egyik fotón Szoboszlai Dominikra figyeltek fel a drukkerek.

Posztriválisok, így Szoboszlai és Elliott ritkán van együtt a pályán
Szoboszlai lábát pécézték ki a drukkerek Fotó: AFP

Szalah csoportképén három csapattársával, Kosztasz Cimikasszal, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal látható. Azt nem tudni, hogy a telefon beállítása, vagy optikai csalódás eredményezte-e, de az biztos, hogy Szoboszlai Dominik alsó lábszára, s a bokája nagyon vékony a képen. 

Íme a csoportkép:

Szalah fotója a Szoboszlai és Kerkez társaságában Fotó: Instagram, Mohamed Szalah

 

Várjunk csak, valami nem stimmel

- mutat rá a videó a magyar középpályás lábára. Lássuk be, a képen valóban nincs nyoma Szoboszlai izmos vádlijának.

Szoboszlai lába Fotó: TikTok

A videót ide kattintva tudod megnézni.

 

Szoboszlai kihagyta a lábnapot

A kommentelők szerint nincs tragédia, a lényeg, hogy Szoboszlai a pályán jól teljesít:

"Engem nem lepett meg, Szoboszlai vékony lába a meccseken is látszódik."

"Először én is azt hittem, hogy optikai csalódás, de nem. Tényleg ilyen a lába."

"Ez van. Szobo kihagyta a lábnapot az edzőteremben"

 

