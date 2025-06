Máris gondot okoz Szalah és Wirtz, Szoboszlai oldhatja meg a feszültséget

Még hogy az új német rekordigazolás, a bónuszokkal együtt akár 150 millió euróba kerülő Florian Wirtz érkezésével befellegzett Szoboszlai Dominiknak a Liverpool futballcsapatánál? Vagy akár az eddigi szupersztár, Mohamed Szalah kerülhet árnyékba a nagy erősítés után? Aligha, sőt, mindketten inkább profitálhatnak a német játékából, mint ahogy az egész klub is. Eleinte sokan féltették a magyar középpályást a kispadra kerüléstől, de a mélyebb elemzések szinte mindegyike igazat ad Szoboszlainak, aki nemrég elmondta: nem eszik olyan forrón a kását, meg kell találni a módját annak, hogy mindketten együtt játsszanak Arne Slot angol bajnok gárdájában.

Sokakat foglalkoztat: Slot mihez kezd Szoboszlaival, miután érkezett Wirtz? / Fotó: PA Images

Wirtz ugyanis nem klasszikus 10-es, mint ahogy Szoboszlai is sokoldalúbb játékos annál a posztnál, amit az előző szezonban töltött be a Liverpoolban. A The Athletic szerint az elsősorban bal oldali támadó középpályásként, illetve balszélsőként és visszavont csatárként is bevethető német klasszis – pláne, ha a balhátvédként is szívesen támadó Kerkez Milost is megszerzi a klub – sokkal több variációs lehetőséget kínál a holland vezetőedzőnek, semmint hogy egyszerűen betegye Szoboszlai eddigi helyére a csapatába. Már csak azért is, mert kettejük profilja nem is lehetne különbözőbb. Nem "csereszabatosak", sokkal inkább jól kiegészíthetik egymást a pályán.

Dominik Szoboszlai on the signing of Florian Wirtz:



"We have to find the opportunity for the two of us to play together. I don't give up my place that easily."



Love the winning mentality from our number 8 💪🔥 pic.twitter.com/PJOyJpZ3Xu — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) June 18, 2025

A Liverpool Echo szerzői szerint Szoboszlai eddig és ezután is fontos része marad a csapatnak, csak módosult (számára is előnyösen, kicsit hátrébb vont) szerepkörben. Sőt akár még a tavalyinál is fontosabb lehet a játéka, Slot az eddiginél jobban kihasználhatja a sokoldalúságát.

Wirtz, Szalah, Szoboszlai: álomtrió!

A OneFootball elemzésében pedig egyenesen arról írnak, hogy az új szezonban a Wirtz, Mohamed Szalah és Szoboszlai alkotta "álomtrió" dinamikus, kreatív és pusztító erejű összjátéka lesz a bajnoki cím után immár "világuralomra törő" Liverpool csodafegyvere, amely meghatározhatja a klub új aranykorát. A magyar középpályásra is kulcsszerep vár tehát: középen ő lehet az összekötő kapocs, ő oldhatja meg a "feszültséget" a "kétfejű kígyó", a jobbról befelé törő gólzsák, Szalah és a várhatóan sokszor balra mozgó új szupersztár, Wirtz között.