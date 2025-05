Mi lesz jövőre? Szoboszlai Dominik edzője, Arne Slot nem kertelt a terveiről

A Liverpool már hetekkel a vasárnapi utolsó forduló előtt bebiztosította, hogy a Premier League bajnoka legyen a 2024/25-ös idényben. Arne Slot csapata hazai pályán, az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen szeretett volna szépen búcsúzni a szurkolóktól, ami félig sikerült is, hiszen a találkozó nagy részében vezető vendégek ellen legalább a döntetlen kivívta a Liverpool. A fergeteges ünneplés közepette sem feledkezett meg a kötelezettségeiről a Vörösök holland menedzsere, és a Sky Sportsnak nyilatkozva elmondta, mindig különleges dolog nyerni valamit, de bizonyos kluboknál talán egy kicsit még a szokottnál is jobb érzés. Persze mindez nem ismeretlen a számára, hiszen ezt megelőzően a Feyenoordnál is nyert már trófeát.

Arne Slot már a következő szezonra gondol a bajnoki cím ünneplése közepette Fotó: Liverpool FC

Arne Slot szerint csodát tett a csapata, hisz már négy hete bajnok lett

– Ha megnézzük az elmúlt néhány szezon Premier League-es bajnoki versenyfutást az aranyéremért, azt láthattuk, az utolsó pillanatig 2-3 klub harcolt egymással a bajnoki címért. Most hetek óta megnyertük a Premier League-t. Elképesztő érzés, hogy ennek a részese lehettem – állította Slot, aki nem titkolta, az ünneplés pillanataiban is már a következő szezon jár a fejében. – Négy hete, amikor bajnokok lettünk, azonnal eszembe jutott, mi lesz jövőre. A sportigazgatóval egyeztettem, hosszú távú terveink vannak az erősítéseket figyelembe véve.

Slot Liverpoolját a két manchesteri csapat motiválta

Vélhetően sokakat meglep, hogy a Liverpool szakvezetője az idei szezon meghatározó pillanatának a Manchester United 3-0-ás legyőzését tartja az Old Traffordon.

– A szezon elején, a United elleni siker után éreztem először, hogy ez a szezon akár rólunk is szólhat. Nagyot dobott rajtunk mentálisan ez a siker, ugyanis azt gondoltuk, hogy egy közvetlen riválisunk ellen arattunk sima győzelmet annak félelmetes otthonában. Amikor a másik manchesteri csapat, a City elleni idegenbeli meccsen is sikerrel voltunk túl, na, az volt az a pillanat, amikor már sejtettem, senki sem fog megelőzni minket a bajnokságban

– fogalmazott a Liverpool menedzsere.