Ezen jegyben születettek ma sokkal érzékenyebbek lesznek

Napi horoszkóp - augusztus 19.

Kulcsszerepet kap ma a türelem, ha ebben a jegyben születtél. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kos

Ma reggel könnyen átragadhat önre a környezet hangulata, de ügyeljen, hogy ne engedje, hogy bárki érzelmileg befolyásolja. A Hold a Rákban érzékennyé teheti önt, a Mars fényszöge pedig feszültségeket hozhat. A munkahelyen legyen óvatos a túlreagálással – egy apró megjegyzés nem éri meg a drámát.

Bika

A reggeli órákban előfordulhat, hogy megmakacsolja magát – vagy másokat lát „kőfejűnek”. A Mars a cselekvést sürgeti, a Hold az érzelmeket, és amikor összeütköznek, az könnyen idegeskedéssel járhat. Ne aggódjon, estére ez a feszültség elpárolog, és helyét átveszi a nyári romantika.

Ikrek

A mai nap érzelmileg intenzív lehet, mert a Hold érzékeny hullámokat hoz. Könnyen átérezheti mások problémáit, de vigyázzon, ne vigye túlzásba a segítőkészséget. Ha valaki manipulálni próbálja, ne érezze kötelezőnek a „részvételt”. A Mars fényszöge miatt a türelem kulcsfontosságú.

Rák

Kedden erősen érezheti az ingerültséget: mintha valami belülről feszítené, és nem tudná, hogyan engedje ki. Ez a Hold–Mars kvadrát tipikus jele. Érdemes ma magában keresni a mélyebb okokat, és nem azonnal másokra zúdítani a dühöt. Este pedig lazítson: holnap úgyis szabadnap!

Oroszlán

Ma érzékenyebb lehet, mint általában, és könnyen felkapja a vizet bármin. Ha valaki provokálja, próbáljon nem belemenni a drámába. A Hold a Rákban a figyelmességet erősíti, így ha valaki segítségre szorul, figyeljen rá, de ne engedje, hogy kihasználja a jóindulatát a másik.

Szűz

Kedden figyelme a részletekre irányulhat, de ügyeljen, hogy ne vigye túlzásba a kritikát – se magával, se másokkal szemben. A Hold a Rákban érzékenyebbé teszi, a Mars pedig feszültséget hozhat. Az este már egész más hangulatban telik, főleg, hogy holnap szabadnap!

Mérleg

Ma nagyon segítőkész és támogató hangulatban van. Azért csak óvatosan, mert van, aki hajlamos ezt kihasználni. Ha egy kolléga vagy barát kicsit drámaian adja elő a problémáját, mosolyogjon kedvesen, de tartsa meg a saját határait.

Skorpió

Kedden az érzelmi radarja szuperérzékeny lehet: mások hangulatát és apró jelzéseit is könnyen felismeri. Vigyázzon, ne vegyen magára minden apróságot – különösen, ha valaki érzelmileg próbálja befolyásolni. Estére már minden feszültsége feloldódik.