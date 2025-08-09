Nem sok jót ígérnek a csillagok - a telihold most több figyelmeztető jelet is küld a csillagjegyeknek!

Legyünk óvatosak! A telihold energiái megzavarhatják energiáinkat.
A mai napi horoszkóp, 2025. augusztus 9.-én minden csillagjegyet óva int: a telihold energiái érzékenyebbé tehetnek most minket. Régi viszályok kerülhetnek felszínre, elfojtott érzelmek bukkanhatnak elő újra, de az is meglehet, hogy egyszerűen csak képtelenek leszünk elviselni szeretteink jelenlétét és egy kis magányra vágyunk. Ma érdemes oda figyelni önmagukra, mert az éremnek két oldala van: a problémában ott bujkálhat a megoldás is!
Kos
Ma könnyen érezheti úgy, hogy valaki „szakmai zsűriként” értékeli minden mondatát. A telihold miatt Önben is erős lehet a bizonyítási vágy, de ne essen át a ló túloldalára. Ha nem harcol mindenáron az igaza mellett, este már azon kaphatja magát, hogy egy jó ötlet feldobja a napját.
Bika
Lehet, hogy ma a párja vagy egy közeli barátja szavainál csak az zavarja jobban, hogy igaza van. A telihold a karrier és az otthon területét mozgatja, így fontos lehet megtalálni az egyensúlyt. Ha nem áll bele minden vitába, még egy váratlan, kedves gesztust is bezsebelhet.
Ikrek
Ma könnyen kimondhat olyasmit, amitől a másik fél szeme kikerekedik – a Mars és a Szaturnusz ma érzékenyebbé tesz mindenkit. Figyeljen rá, hogy a humora ne csípjen túl nagyot. Ha ügyesen lavírozik, a telihold alatt zseniális új ötletek érkezhetnek önhöz.
Rák
A mai nap olyan, mint egy érzelmi hullámvasút: egyik pillanatban közel akar lenni valakihez, a másikban visszavonulna a csigaházába. A telihold a pénz és értékek témáját érinti, így könnyen előkerülhet a „kié a kontroll?” kérdése. Nyugodjon meg: az este békét és inspirációt hozhat.
Oroszlán
A telihold a Vízöntőben tükörként működik a kapcsolatban. Ma a másik fél visszajelzése lehet bók, vagy… kevésbé bók. A Mars-Szaturnusz miatt hajlamos lehet szigorú lenni, magával és másokkal is. Engedjen a ragyogásából egy keveset, és este új felismerésekkel gazdagodhat.
Szűz
Ma minden apró részletet észrevesz, és a Mars-Szaturnusz miatt könnyen rá is csaphat ezekre. De a telihold azt kéri: engedje el a túlzott kritikát, főleg a párkapcsolatban. Ha sikerül, estére olyan sugallatot kaphat, amely új irányt mutat.
Mérleg
A telihold a barátai és a szíve ügyei között húz egy erős vonalat. Könnyen érkezhet ma „miért nem szólt?” típusú kérdés, de ne engedje, hogy ez vitává fajuljon. Ha békés marad, a Hold kreatív ötletekkel ajándékozhatja meg.
Skorpió
Ma az otthon és a munka közötti kötélhúzásban találhatja magát. A Mars–Szaturnusz miatt valaki talán túl direkt lesz önnel, vagy ön vele. Tartsa a szurkálódást minimális szinten – este olyan felismerés jöhet, amely segít hosszabb távon rendezni a dolgokat.
Nyilas
Ma a telihold kommunikációs pályán robog be: minden szó visszhangot kaphat. Ez szuper, ha bókot mond, de kellemetlen, ha kritikát. A Mars-Szaturnusz párosa a türelmet próbára teszi – ha kitart, egy inspiráló beszélgetés koronázhatja meg a napot.
Bak
A telihold ma a pénzügyek és a közös erőforrások területét villantja meg. Könnyen lehet, hogy valaki megkérdőjelezi, mire költött – vagy ön őt. A Mars-Szaturnusz szerint jobb elkerülni a számonkérést. Este pedig váratlan ötlet vagy sugallat formájában érkezhet a megoldás.
Vízöntő
Önt ma személyesen szólítja meg a telihold: a Nap szemben áll a Holdjával, így erős lehet önben a függetlenségvágy. De a párkapcsolatban jobb elkerülni a „ki az úr a háznál?” játszmát. Ha megőrzi a könnyedséget, estére ihletett pillanatok találhatják meg.
Halak
A telihold ma a belső világát és a mindennapi feladatokat kapcsolja össze. Könnyen érkezhet egy megjegyzés, amely érzékenyen érinti, de ne reagáljon azonnal. A Mars–Szaturnusz miatt a higgadtság most a legjobb fegyvere. Este a Hold különleges, szinte művészi ötletet sodorhat felé.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.