Nem sok jót ígérnek a csillagok - a telihold most több figyelmeztető jelet is küld a csillagjegyeknek!

A mai napi horoszkóp, 2025. augusztus 9.-én minden csillagjegyet óva int: a telihold energiái érzékenyebbé tehetnek most minket. Régi viszályok kerülhetnek felszínre, elfojtott érzelmek bukkanhatnak elő újra, de az is meglehet, hogy egyszerűen csak képtelenek leszünk elviselni szeretteink jelenlétét és egy kis magányra vágyunk. Ma érdemes oda figyelni önmagukra, mert az éremnek két oldala van: a problémában ott bujkálhat a megoldás is!

A mai napi horoszkóp minden csillagjegyet óva int Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Napi horoszkóp

Kos

Ma könnyen érezheti úgy, hogy valaki „szakmai zsűriként” értékeli minden mondatát. A telihold miatt Önben is erős lehet a bizonyítási vágy, de ne essen át a ló túloldalára. Ha nem harcol mindenáron az igaza mellett, este már azon kaphatja magát, hogy egy jó ötlet feldobja a napját.

Bika

Lehet, hogy ma a párja vagy egy közeli barátja szavainál csak az zavarja jobban, hogy igaza van. A telihold a karrier és az otthon területét mozgatja, így fontos lehet megtalálni az egyensúlyt. Ha nem áll bele minden vitába, még egy váratlan, kedves gesztust is bezsebelhet.

Ikrek

Ma könnyen kimondhat olyasmit, amitől a másik fél szeme kikerekedik – a Mars és a Szaturnusz ma érzékenyebbé tesz mindenkit. Figyeljen rá, hogy a humora ne csípjen túl nagyot. Ha ügyesen lavírozik, a telihold alatt zseniális új ötletek érkezhetnek önhöz.

Rák

A mai nap olyan, mint egy érzelmi hullámvasút: egyik pillanatban közel akar lenni valakihez, a másikban visszavonulna a csigaházába. A telihold a pénz és értékek témáját érinti, így könnyen előkerülhet a „kié a kontroll?” kérdése. Nyugodjon meg: az este békét és inspirációt hozhat.

Oroszlán

A telihold a Vízöntőben tükörként működik a kapcsolatban. Ma a másik fél visszajelzése lehet bók, vagy… kevésbé bók. A Mars-Szaturnusz miatt hajlamos lehet szigorú lenni, magával és másokkal is. Engedjen a ragyogásából egy keveset, és este új felismerésekkel gazdagodhat.

Szűz

Ma minden apró részletet észrevesz, és a Mars-Szaturnusz miatt könnyen rá is csaphat ezekre. De a telihold azt kéri: engedje el a túlzott kritikát, főleg a párkapcsolatban. Ha sikerül, estére olyan sugallatot kaphat, amely új irányt mutat.