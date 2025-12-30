Negyedjére már legyőzte a rák: gyászol a népszerű televíziós személyiség

Gyászol a népszerű talk show sztárja, Nadia Sawalha, aki egyik legjobb barátnőjét vesztette el egy daganatos betegség miatt. Nadia 39 éves ismerőse, Hannah Gardner gyógyíthatatlan mellrákkal küzdött, amellyel évekkel ezelőtt diagnosztizálták. Habár kezelték, többször visszaesett, mígnem végül a rák a májára is átterjedt.

Gyászol a népszerű televíziós személyiség, barátnője elvesztette életét a rákban. Fotó: Shutterstock

Gyászol a népszerű televíziós személyiség, barátnője elvesztette életét a rákban

Nyugodj békében most már, drágám. Mi gyönyörű Hannah-nk. Bár tudtuk, hogy közeleg, mégis mindannyian mélységesen sokkos és összetört állapotban vagyunk. Már nem kell bátornak lenned, drágám, most már békében pihenhetsz mindazzal a szeretettel együtt, amit teremtettél. Mélyen szerettek, és örökre szeretni is fognak

- írta Hannah-nak dedikált Instagram-posztjában Nadia, akinek a férje, Mark, így emlékezett meg az elhunyt fiatal nőről:

Egyszerűen szívszorító. Egy gyönyörű nő, egy gyönyörű barát, egy gyönyörű édesanya. Nem tudom elhinni.

Hannah egy autista gyermeket hagyott hátra maga után. Első diagnózisa 11 évvel ezelőtt érkezett. Háromszor legyőzte a mellében lévő daganatot, az azonban negyedik alkalommal is visszatért, és miután átterjedt a májára is, gyógyíthatatlan lett. Ennek ellenére Nadia szerint soha nem tört meg, írja a Mirror.