Azt hitte, csak influenzás: tragikus diagnózis után halt meg a fiatal férfi

Egy férfi azt hitte, hogy csak influenzás, de kiderült, hogy valójában halálos betegségben szenvedett. A fiatal férfi sokáig küzdött az életéért, de végül a borzalmas diagnózis teljesen bekebelezte a szervezetét.

A beteg hosszú ideig küzdött a betegségével / Illusztráció: Freepik

Halálos diagnózist kapott a beteg férfi

A 26 éves, angol Kieran Shingler 2022-ben kezdett fejfájást, torokfájást és orrfolyást tapasztalni. A fiatalember először azt hitte, hogy influenzás vagy covidos, ezért nem aggódott. Kieran és partnere, a 27 éves Abbie Henstock koronavírus-tesztje negatív lett, de a férfi orvoshoz ment, amikor elvesztette az étvágyát.

Az orvosok először agyhártyagyulladásra gyanakodtak. Később azonban egy CT-vizsgálat egy elváltozást tárt fel a fiatalember agyában. Ezt követően a liverpooli Walton Központba szállították és négy beavatkozás, köztük egy biopszia után az orvosok megállapították, hogy harmadik stádiumú asztrocitómája van, amely egy agresszív rákos daganat.

Kieran sugárterápiás és kemoterápiás kezeléseken esett át, amelyek hatására a daganat elkezdett csökkenni. Ez azonban nem tartott sokáig, egy nyári vizsgálat kimutatta, hogy a tumor újra növekedni kezdett.

Sajnos a betegsége miatt a fiatal férfi életét vesztette. Gyászoló barátnője elmondta, nem hitte volna, hogy egy fejfájás és étvágytalanság ekkora problémát jelez.

Egy legyet sem bántana. Olyan mókás volt, folyton a családjával vagy a barátaival tréfált, vagy másokat ugratott. Igazi családszerető ember volt, és jó baráti társaság vette körül. Olyan laza volt. Vicces és gyengéd. Jó srác volt.

Kierannek 2022 decemberében azt mondták, hogy 12 hónapja van hátra. A férfi a diagnózis után két évig küzdött, majd a kórházban életét vesztette - írja a Mirror.