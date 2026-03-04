Egy agresszív tiszás aktivista idős hölgyekkel ordibált az utcán - derül ki Szentkirályi Alexandra videójából

Osszátok meg, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter „szeretetországa”!

Egy agresszív tiszás aktivista idős hölgyekkel ordibált az utcán.

Ide vezet az az uszítás, hergelés és hazugságáradat, amit a Tisza minden nap áraszt magából.

Nekünk, nőknek különös felelősségünk lesz április 12-én, hogy nemet mondjunk erre az erőszakos világra, és a béke és a higgadtság világánál maradjunk!