Egy agresszív tiszás aktivista idős hölgyekkel ordibált az utcán - derül ki Szentkirályi Alexandra videójából

Ide vezet az az uszítás, hergelés és hazugságáradat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 11:21
Osszátok meg, hogy mindenkihez eljusson Magyar Péter „szeretetországa”!


Egy agresszív tiszás aktivista idős hölgyekkel ordibált az utcán.


Ide vezet az az uszítás, hergelés és hazugságáradat, amit a Tisza minden nap áraszt magából.


Nekünk, nőknek különös felelősségünk lesz április 12-én, hogy nemet mondjunk erre az erőszakos világra, és a béke és a higgadtság világánál maradjunk!

- írja a Facebookon Szentkirályi Alexandra.

