Miért növekedett meg a vastagbélrákos esetek száma a fiatalok körében? Íme a válasz!
Egy új tanulmány feltárja a növekedések okát. Ugyanis a vastagbélrák az egyik leggyakoribb rákfajta világszerte.
Egy új tanulmány jelentős előrelépést jelenthet a megmagyarázhatatlan rákos megbetegedések okainak feltárásában, mivel a vastagbélrákos esetek száma folyamatosan növekszik.
Egy új tanulmány magyarázatot adhat a fiatalok körében terjedő vastagbélrákra
A modern orvostudomány és technológia fejlődésével a rákos megbetegedések száma világszerte csökkenő tendenciát mutat, de sajnos ez nem vonatkozik a vastagbélrákra, amely egyre gyakoribbá válik az egyébként egészséges fiatal felnőttek körében is. A potenciálisan halálos betegség tünetei között szerepel a hasi fájdalom és a vérfoltok a székletben, és ezeket feltétlenül meg kell vizsgáltatni, még akkor is, ha csak gyomorproblémákra vagy IBS-re gyanakszunk.
A genetikai változások, az életmód és a környezeti tényezők mind a vastagbélrák lehetséges okaként szerepelnek, de egy új tanulmány szerint valójában az emberi testben található riasztó mennyiségű mikroműanyag lehet a felelős.
A Dél-Kaliforniai Egyetem kutató által végzett tudományos áttekintés megállapította, hogy a mikroműanyagok potenciálisan helyrehozhatatlan károkat okoznak a testünkben, és hozzájárulhatnak olyan betegségek kialakulásához, mint a vastagbélrák és a tüdőrák, valamint egyéb tüdőbetegségek és meddőség.
A kutatók szerint: „Arra a következtetésre jutottunk, hogy a mikroműanyagok expozíciója a gyanú szerint káros hatással van az ember vastagbelére és vékonybelére.”
A kutatók azt is feltételezték, hogy a mikroszkopikus méretű méreganyagok okozhatják az emberi emésztőrendszerre gyakorolt káros hatásokat is, beleértve a vastagbélrákkal való gyanúsított összefüggést, a rákkeltő anyagok főbb jellemzőinek megközelítését alkalmazva. Tehát a mikroműanyagok összefüggésbe hozhatók a tüdő és a vastagbél károsodásával, ugyanakkor káros hatással vannak az emberi sperma minőségére és a herék egészségére, és az emberi légzőrendszerre gyakorolt káros hatásaira is.
A kutatók felfedezték, hogy a mikroműanyagok széles körben elterjedtek és mozgékonyak a környezetben. Kimutathatók a levegőben, a felszíni vizekben, a part menti strandokon, az üledékben és az élelmiszerekben. Olyan távoli és érintetlen helyeken is megjelentek, mint az Antarktisz, a mélytengeri árok és az Északi-sarkvidék jégmezői.
„Kis méretük miatt a mikroműanyagok könnyebben jutnak be az emberi testbe és oszlanak el benne, mint a nagyobb részecskék; mikroműanyagokat mértek már az emberi placentában, anyatejben és májban is” - írják a kutatók.
Bár a tanulmányok többségét állatokon végezték, a kutatók szerint ezek sok tekintetben hasonlóak az emberekhez, ezért a következtetések valószínűleg érvényesek ránk is - számolt be róla a Ladbible.
