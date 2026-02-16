Fontos tudni róla! Gyakori bélprobléma okozhat halálos megbetegedést!

Az elmúlt évtizedekben egyre több ember élte túl a halálos rákos megbetegedést, mivel folyamatosan olyan áttöréseket érnek el az orvosok, melyekkel megmenthetik emberek millióinak életét. Van egy rákfajta, amely sajnos nem ilyen könnyen legyőzhető, rengeteg ötven év alatti embernél diagnosztizálták már és a második leghalálosabb betegség a szívbetegség után.

Halálos betegség terjed a fiatalabb generációnál Fotó: Antonio Diaz/freepik.com/Illusztráció

Halálos betegség, bélproblémákkal kezdődik

Ez a betegség nem más, mint a bélrák. A fiatalabbak körében ez már az első számú probléma, mivel sokkal nehezebb felismerni, mint sok más súlyos betegséget, amit az orvosi eszközöknek hála már jobb eséllyel kezelnek korai szakaszban.

Bár ez nem 100 százalékos, de találtak egy egészségügyi állapotot, amely akár 600 százalékkal is megnövelheti a vastagbélrák kockázatát. A King’s Collage London táplálkozástudományi kutatói szerint a gyulladásos bélbetegséggel élők körében hatszor nagyobb a valószínűsége a betegség előfordulásának. Ez leginkább Crohn-betegség vagy fekélyes vastagbélgyulladás formájában jelentkezik.

A tudósok még vizsgálják a tendenciát, de a kutatók szerint a sérült gyomornyálkahártya növeli a valószínűségét annak, hogy veszélyes rákos megbetegedések alakuljanak ki a vastagbélben – számol be róla a Unilad.

Megállapították, hogy az Egyesült Királyságban a fiatalok körében ma 50 százalékkal valószínűbb a halálos betegség kialakulása, mint az 1990-es évek azonos korosztályánál, a KCL professzora, Sarah Berry pedig 27 millió dolláros támogatást kapott, hogy kiderítse ennek okát.

Bár a Prospect elnevezésű tanulmánya még vizsgálja a trend mögött meghúzódó okokat, Berry professzor szerint egyre több bizonyíték utal arra, hogy a gyulladásos bélbetegségek (IBD) állhatnak a háttérben. Ez aggasztó, mivel ezek a bélrendszeri állapotok az egész nyugati világban felszállóágban vannak.

A bélrák jele lehet a véres széklet, súlyos hasi fájdalom, megmagyarázhatatlan fogyás vagy a fáradtság. A professzor szerint vannak bizonyítékok arra, hogy az ultra feldolgozott élelmiszerekben található adalékanyagok gyulladást okozhatnak a bélben, növelve ennek a betegségnek a kialakulását, de ezt még nem lehet biztosan tudni.