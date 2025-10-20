Hasfájásra panaszkodott - az orvosok szóhoz sem jutottak, amikor meglátták, mi van a férfi gyomrában

A 34 éves férfit aggódó hozzátartozói vitték kórházba, miután annyira fájt a hasa, hogy nehezen tudott enni vagy inni. A vizsgálatok során egy CT- és röntgenfelvétel készült, amelyen döbbenetes látvány tárult az orvosok elé.

Furcsa tárgyak voltak egy férfi gyomrában, szóhoz sem jutottak az orvosok

A férfi nyelőcsövében egy óra akadt el, miközben a vastagbelében vasdarabok, anyák és csavarok voltak. Kezdetben endoszkópiával próbálták eltávolítani a különös fémtárgyakat, de végül kénytelen voltak háromórás műtétet végezni, hogy mindent kitudjanak venni. A tárgyakat, köztük az órát is, egy kis hasi bemetszésen keresztül távolították el. A férfit október 9-én szállították be a jaipuri Sawai Mansingh Kórházba, Indiában. Szerencsére a hasműtét után mostanra állapota stabil, és jól gyógyul.

Korábban egy nő gyomrában fedeztek fel egy töltőtollat. A 20 éves Shing Fang esetében Tajpej egyik kórházában röntgenvizsgálat mutatta ki a négy hüvelyk hosszú tárgyat. A páciens hat hónapja szenvedett fájdalomtól, a tollat endoszkópiával fedezték fel, amikor egy kamerát vezettek a száján keresztül a gyomrába.

Az orvosok később megállapították, hogy ha a tárgy tovább marad a gyomrában, az akár hashártyagyulladáshoz, sőt halálhoz is vezethetett volna. Nem derült ki, hogyan került a toll a gyomrába, a beteg elmondása szerint nem emlékezett rá, hogy lenyelte volna. Ugyanakkor azt feltételezte, hogy talán túl sok alkoholt fogyasztott, hogy megünnepelje vizsgái sikerét.

Eközben 2019-ben kiderült, hogy egy férfi gyomrából köveket, üvegkupakokat és érméket kellett eltávolítani, miután ezeket szorongása enyhítésére fogyasztotta el. Az 54 éves férfit súlyos hasi fájdalommal és puffadással szállították be a kórházba. Az aggódó orvosok több vizsgálatot végeztek, hogy kiderítsék a fájdalom okát. Tapintáskor „valami apró kövekre emlékeztetőt” éreztek a hasában. A felvételek később hatalmas tárgyhalmot mutattak, amely a teljes gyomrát elfoglalta. Végül 2 kilogramm súlyú kövek, üvegkupakok és érmék gyűjteményét távolították el - számolt be róla a Mirror.