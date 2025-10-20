RETRO RÁDIÓ

Négy hónap és egy apró jel: így fedezték fel a ritka betegséget az orvostanhallgatónál

Egy fiatal nő hosszú hónapokig küzdött egy apró, de tartós tünettel, amelyet kezdetben az orvosok figyelmen kívül hagytak. Végül a duzzadt nyirokcsomó vezetett a betegség, a T-sejtes akut limfoblasztos leukémia felismeréséhez.

2025.10.20.
betegség rák daganat orvos

Anabel Brenner Schleicher, 26 éves orvostanhallgató, négy hónappal az első orvosi vizsgálata után kapott diagnózist T-sejtes akut limfoblasztos leukémiára (T-cell ALL), egy ritka vérrákra. A betegség a csontvelőben lévő fehérvérsejtekből, a limfocitákból indul ki, és fiatal felnőtteknél fordul elő. 

Végül a duzzadt nyirokcsomó vezetett a betegség, a T-sejtes akut limfoblasztos leukémia felismeréséhez. Fotó: Aleona /  Shutterstock

Schleicher elsőként márciusban panaszkodott egy apró, de tartós tünetre: a nyakán megduzzadt nyirokcsomóra. „Egyéb tüneteim nem voltak, csak a nyirokcsomó,” mondta az Unilad szerint. Hozzátette: „A fő aggodalom az volt, hogy folyamatosan újabb duzzadt nyirokcsomók jelentek meg, lefelé a nyakamban.”

Kezdetben azt hitte, hogy a mirigy a betegség miatt duzzadt, de mivel két hét elteltével sem csökkent a duzzanat, szakemberhez fordult. A rutinvizsgálatok azonban normális eredményt adtak, ezért fül-orr-gégészhez irányították, aki nem látta aggasztónak a duzzadt nyirokcsomókat. Öt héttel később újabb duzzadt mirigyek jelentkezése miatt visszatért, ekkor rendelt ultrahangot és az első biopsziát. 

Még ezzel is biztosított róla, hogy a rák valószínűsége nagyon alacsony, és csak azért rendelte el, hogy biztos legyen, mivel a nyirokcsomók olyan makacsok voltak

Később a nyirokcsomók a kulcscsont fölött és a hónaljakban is megjelentek. A biopszia után, amikor lábán zúzódásokat vett észre, core biopsziát és vérvizsgálatot végeztek. „Nem szoktam könnyen zúzódni,” mondta videójában TikTokon (@a_brenn98). Ezt követően vér- és onkológiai specialista vizsgálta, és diagnosztizálták nála a T-sejtes ALL-t. Egészségi állapota miatt 2025. július 31-én kezdték meg az agresszív kezelést.

A gyógyulás kezdetét előrehozott esküvőjével kívánta átérezni. 

Csak azt akartam, hogy felvehessem a ruhámat, megcsinálhassam a hajam, érezzem magam önmagamnak

A kezelés elkezdése óta a férjével a szüleinél élnek a kórházi látogatások megkönnyítése érdekében.

2025 októberében Schleicher a kemoterápia konszolidációs fázisában van, amely közel három hónapig tart. A további kezelések célja az elrejtett rákos sejtek eltávolítása, amelyeket a rutinvizsgálatok nem mutatnak ki. „Ezután 56 napos átmeneti karbantartás, majd 63 napos késleltetett intenzifikáció következik, végül a karbantartás, ami körülbelül 2 évig tart. Amint elérkezem a karbantartáshoz, az életnek vissza kell térnie a normális kerékvágásba,” magyarázta.

A betegség tünetei közé tartozik 

  • a megnagyobbodott nyirokcsomók,
  • az erős éjszakai izzadás, 
  • a tartós fáradtság,
  • a 39,5 Celsius-fok feletti láz, 
  • valamint az indokolatlan fogyás 
  • és fájdalom a hasban, csontokban vagy mellkasban. 

A Cleveland Clinic szerint a test változásainak észlelésekor azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ezek a tünetek a betegség súlyosbodását jelezhetik.

 

