Négy hónap és egy apró jel: így fedezték fel a ritka betegséget az orvostanhallgatónál

Anabel Brenner Schleicher, 26 éves orvostanhallgató, négy hónappal az első orvosi vizsgálata után kapott diagnózist T-sejtes akut limfoblasztos leukémiára (T-cell ALL), egy ritka vérrákra. A betegség a csontvelőben lévő fehérvérsejtekből, a limfocitákból indul ki, és fiatal felnőtteknél fordul elő.

Végül a duzzadt nyirokcsomó vezetett a betegség, a T-sejtes akut limfoblasztos leukémia felismeréséhez. Fotó: Aleona / Shutterstock

Schleicher elsőként márciusban panaszkodott egy apró, de tartós tünetre: a nyakán megduzzadt nyirokcsomóra. „Egyéb tüneteim nem voltak, csak a nyirokcsomó,” mondta az Unilad szerint. Hozzátette: „A fő aggodalom az volt, hogy folyamatosan újabb duzzadt nyirokcsomók jelentek meg, lefelé a nyakamban.”

Kezdetben azt hitte, hogy a mirigy a betegség miatt duzzadt, de mivel két hét elteltével sem csökkent a duzzanat, szakemberhez fordult. A rutinvizsgálatok azonban normális eredményt adtak, ezért fül-orr-gégészhez irányították, aki nem látta aggasztónak a duzzadt nyirokcsomókat. Öt héttel később újabb duzzadt mirigyek jelentkezése miatt visszatért, ekkor rendelt ultrahangot és az első biopsziát.

Még ezzel is biztosított róla, hogy a rák valószínűsége nagyon alacsony, és csak azért rendelte el, hogy biztos legyen, mivel a nyirokcsomók olyan makacsok voltak

Később a nyirokcsomók a kulcscsont fölött és a hónaljakban is megjelentek. A biopszia után, amikor lábán zúzódásokat vett észre, core biopsziát és vérvizsgálatot végeztek. „Nem szoktam könnyen zúzódni,” mondta videójában TikTokon (@a_brenn98). Ezt követően vér- és onkológiai specialista vizsgálta, és diagnosztizálták nála a T-sejtes ALL-t. Egészségi állapota miatt 2025. július 31-én kezdték meg az agresszív kezelést.

A gyógyulás kezdetét előrehozott esküvőjével kívánta átérezni.

Csak azt akartam, hogy felvehessem a ruhámat, megcsinálhassam a hajam, érezzem magam önmagamnak

A kezelés elkezdése óta a férjével a szüleinél élnek a kórházi látogatások megkönnyítése érdekében.

2025 októberében Schleicher a kemoterápia konszolidációs fázisában van, amely közel három hónapig tart. A további kezelések célja az elrejtett rákos sejtek eltávolítása, amelyeket a rutinvizsgálatok nem mutatnak ki. „Ezután 56 napos átmeneti karbantartás, majd 63 napos késleltetett intenzifikáció következik, végül a karbantartás, ami körülbelül 2 évig tart. Amint elérkezem a karbantartáshoz, az életnek vissza kell térnie a normális kerékvágásba,” magyarázta.