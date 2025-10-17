„Már nem ismertem fel azt, akihez feleségül mentem” – Ez a jel előzte meg a családapa pusztító diagnózisát

Alig 35 évesen vesztette életét egy családapa, akinek a súlyos betegségét egy elsőre nem különösebben aggasztó tünet jelezte. Mint kiderült, a férfi, Henry, és felesége, Rebecca Barringer még a diagnózis előtt egy nyaraláson vett részt a barátokkal és a fiukkal, Edwarddal, melynek során összeszólalkoztak, a nő pedig arra lett figyelmes, hogy a férje megjegyzései a szokásosnál rosszindulatúbbak.

Drasztikusan megváltozott a férj személyisége a diagnózis előtt

Az egész családot sokkolta a diagnózis

A 38 éves Rebecca a norfolki North Walshamből nemrég elárulta, már a 2023 júniusi diagnózis előtt észrevette, hogy Henrynek megváltozott a személyisége: a nyersessége és a szarkazmusa egyre fokozódott, majd a helyzet a 2023-as májusi, Franciaországban tett nyaralásukon csúcsosodott ki, amikor a szokásosnál jobban összekaptak, a férje pedig csupa olyan megjegyzést tett, amelyek merőben idegenek voltak tőle.

Már nem ismertem fel azt a férfit, akihez feleségül mentem

– ismerte be Rebecca.

Pár hónappal később, miután Henry súlyos migrénes rohamokat tapasztalt, és hányástól szenvedett, egy CT-vizsgálat műthetetlen és gyógyíthatatlan agydaganatot mutatott ki nála. A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórházban elvégzett vizsgálat és a diagnózis felállítása után Henry sugár- és kemoterápiás kezelést kapott. Mindeközben a férfi szülei, a 65 éves Linda és a 64 éves Robert több ezer fontot fizetett azért, hogy a daganatból mintát küldjenek Amerikába, és megpróbáljanak hozzáférni az Egyesült Királyságban nem elérhető, alternatív kezelésekhez. Mindezek dacára alig 11 hónappal később, 2024 májusában Henry meghalt, maga mögött hagyva Rebeccát és a négyéves kisfiukat, Edwardot.

A kezelés megkezdése után két hónappal visszatért Henry régi személyisége, és mindannyian optimistán tekintettünk a jövőbe. Rájöttünk arra is, hogy az NHS (az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) csak korlátozott mértékben tud segíteni. Henry mintáját így Amerikába küldtük: mindent megtettünk az életének meghosszabbítása érdekében. Szívszorító volt, hogy az állapota rosszabbodott, mielőtt megjöttek volna az eredmények, de meg kellett próbálnunk

– tette hozzá Rebecca, aki kiemelte, mennyire bátran küzdött a férje, és milyen korlátozottak voltak a kezelési lehetőségei.

Első kézből tapasztaltam meg az agydaganatok kiszámíthatatlanságát és azt, hogy a dolgok egy szempillantás alatt megváltozhatnak. Nem vagyok benne biztos, hogy az emberek tudják-e, mekkora különbség van az agydaganatok és más rákos megbetegedések kutatásába történő befektetések között. Remélem, hogy ennek kiemelésével az emberek késztetést éreznek majd arra, hogy cselekedjenek a családok egyben tartása érdekében

– mondta el az özvegy, aki Henry halála óta a család többi tagjával és a barátokkal már több ezer font adományt gyűjtött össze a Brain Tumour Research nevű jótékonysági szervezet számára, amely az agydaganat kutatását támogatja – írja a The Sun.